NA STOMAKU PLOČICE, A GRUDI OD SILIKONA Žena našeg sportiste vrućom fotkom iz teretane zapalila sve! (FOTO)

Supruga košarkaša Nemanje Nedovića, manekenka Mina Milutinović važi za jednu od najlepših Srpkinja, a na mrežama gde je veoma aktivna, privlači veliku pažnju.

Mina neretko deli fotografije iz privatnog života, te je sada objavila fotografiju iz teretane i pokazala izvajano telo.

Ona je neko ko redovno trenira i zdravo se hrani, što se po njenoj liniji i vidi, a uz pomoć treninga može se pohvaliti pločicama na stomaku i zategnutim nogama. Mina se uslikala u helankama i topu, pa su tako i njene silikonske grudi dospele u prvi plan.

Podsetimo, Nemanja i Mina Nedović 2023. godine dobili su ćerku kojoj su dali ime Talija, a jednom prilikom govorila je o majčinstvu.

- Život mi se promenio za 180 stepeni otkada sam postala mama. Promenili su se i prioriteti. Bebica mi je sada na prvom mestu, a sve ostalo ako se nađe vremena. To je nešto najlepše što može da se desi čoveku, tako da se ne žalim - pričala je ona i otkrila kako se Nemanja snalazi u ulozi oca:

- On je tu za sve koliko može zbog obaveza i svega. Naučio je da menja pelene i hrani bebu. Super se Nemanja snašao u ovoj ulozi. Prosto smo u nekom ritmu od prvog dana, imala sam stručnu pomoć koja nas je naučila kako da sve postavimo od početka na svoje mesto. To je ključ, da se od prvog dana uvede neki ritam.

Autor: pink.rs