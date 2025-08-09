AKTUELNO

Domaći

Najlepša srpska starleta otkrila gde možete upoznati BOGATE MUŠKARCE: Na jednu stvar morate da pazite...

Izvor: blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Poznata starleta Božana Vujinović odgovarala je na pitanja svojih pratilaca, a neka su posebno zaintrigirala javnost.

Na pitanje jedne osobe gde može upoznati muškarca sa lovom, Božana Vujinović je napisala sledeće:

- Na dobrim skupim mestima, ali morate da se pazite, ima puno i onih koji to nisu, ali se foliraju. Kao recimo kad je formula u Monaku, dođe brdo ljudi koji nisu ništa - rekla je starleta, a potom je odgovorila na pitanje šta misli o vezi sa oženjenim muškarcima:

- Mislim sve najbolje, sad ću da objasnim i zašto. Imaš svo vreme sveta za sebe, ne morate da živite zajedno, a on mora da se trudi dvostruko više, a ja ne brinem o njemu, nego to radi žena. Iskreno win, win kad ti treba neko da ti pomogne jer mora da daje, ispunjava želje i da ćuti. Problem je ako poželi da se razvede, to nikako, jer koji će ti... Šalu na stranu idealno je, hahah - napisala je ona.

Vujinovićeva se jednom prilikom dotakla i navoda da se bavi najstarijim zanatom, te je otkrila da li je nekad bila privođena zbog prostitucije.

- Nikada. Svi napisi u medijima su bili laž. Sa neistinama se borim na sudu i do sada sam dobila svaki spor. Kada nemaš problem da se zameriš bilo kome ko ti stane na senku, rađaju se neprijatelji sa kojima još uvek uspešno izlazim na kraj. Nikada nisam dozvoljavala da me spletke pokolebaju - tvrdi ona.

Autor: pink.rs

#Božana Vujinović

#starleta

POVEZANE VESTI

Domaći

NAJSTARIJI PARTNER JOJ IMAO 73 GODINE: Deniz Dejm zaprepastila priznanjem, pa okačila i fotku na kojoj se vidi njegova ruka

Domaći

Možda ste vi taj srećnik?! Ovih devet uslova mora da ima muškarac kako bi bio sa Seksi Sandrom, evo o čemu je reč!

Domaći

INSTA REŠETKA: Milena Kačavenda zanemela na pitanje o Eni Čolić, otkrila ko je od muškaraca u Beloj kući bio NJENA META (VIDEO)

Domaći

INSTA REŠETKA! Anđela prokomentarisala svoje INTIMNE KLIPOVE i otkrila kako će potrošiti 50.000 evra! Progovorila o debaklu Aneli Ahmić i priznala kol

Domaći

INSTA REŠETKA! Stefani Grujić otkrila da se sprema za zajednički život sa Munjezom! Priznala da o Matoroj misli SVE NAJGORE, a ovoj bivšoj cimerki naj

Domaći

INSTA REŠETKA! Aneli Ahmić otkrila kad će upoznati Luku sa svojom majkom, pa priznala da li ozbiljno razmišljaju o bebi, a evo šta kaže na to što ju j