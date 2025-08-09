Najlepša srpska starleta otkrila gde možete upoznati BOGATE MUŠKARCE: Na jednu stvar morate da pazite...

Poznata starleta Božana Vujinović odgovarala je na pitanja svojih pratilaca, a neka su posebno zaintrigirala javnost.

Na pitanje jedne osobe gde može upoznati muškarca sa lovom, Božana Vujinović je napisala sledeće:

- Na dobrim skupim mestima, ali morate da se pazite, ima puno i onih koji to nisu, ali se foliraju. Kao recimo kad je formula u Monaku, dođe brdo ljudi koji nisu ništa - rekla je starleta, a potom je odgovorila na pitanje šta misli o vezi sa oženjenim muškarcima:

- Mislim sve najbolje, sad ću da objasnim i zašto. Imaš svo vreme sveta za sebe, ne morate da živite zajedno, a on mora da se trudi dvostruko više, a ja ne brinem o njemu, nego to radi žena. Iskreno win, win kad ti treba neko da ti pomogne jer mora da daje, ispunjava želje i da ćuti. Problem je ako poželi da se razvede, to nikako, jer koji će ti... Šalu na stranu idealno je, hahah - napisala je ona.

Vujinovićeva se jednom prilikom dotakla i navoda da se bavi najstarijim zanatom, te je otkrila da li je nekad bila privođena zbog prostitucije.

- Nikada. Svi napisi u medijima su bili laž. Sa neistinama se borim na sudu i do sada sam dobila svaki spor. Kada nemaš problem da se zameriš bilo kome ko ti stane na senku, rađaju se neprijatelji sa kojima još uvek uspešno izlazim na kraj. Nikada nisam dozvoljavala da me spletke pokolebaju - tvrdi ona.

Autor: pink.rs