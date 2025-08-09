AKTUELNO

Lepa Brena nijednom nije došla kod Suzane nakon Sašine smrti! Popovićeva udovica u suzama: Boli me kao čoveka...

Pevačica Suzana Jovanović uzburkala je domaću javnost iskrenim priznanjima o dešavanjima nakon smrti supruga Saše Popovića, u svojoj velikoj ispovesti za Scandal.

Mnogi ljudi sa estrade su je posle Sašine smrti razočarali.

- Meni ništa ne treba, samo mir, da izađem iz svega ovoga i da budem dobra sebi i svojoj deci, da dočekam unuče, to bi Sale moj voleo. Obećala sam mu dok je bio svestan i dok smo se dogovarali da ću ja uraditi sve ono što smo se dogovorili - rekla je Suzana za Fullscrean media.

Takođe, Suzana je prokomentarisala i odnos sa Lepom Brenom, otkrivši da, iako su bili bliski godinama, ona nije dolazila u njihov dom nakon Sašine smrti.

-Posle? Sada nije, na komemoraciji i samoj sahrani da. Nije dolazila, ne znam zbog čega - odgovorila je Suzana na pitanje da li je Brena dolazila u njihovu kuću.

Suzana nije sakrila da su je mnogi potezi zaboleli kao čoveka, te da joj od jednog toplog, ljudskog razgovora ništa više i ne treba.

- Ne znam šta bih rekla, boli me kao čoveka, mnogo toga me boli. Izgleda da je došlo takvo vreme da ne treba ništa očekivati. Svi oni se, verovatno vode tom mišlju da imam decu, imam te ljude koji rade, oni imaju svojih obaveza, poslova. Meni ne treba ništa, ljudska reč i neki običan razgovor, da sa nekim provedem, možda samo to, ali Bogu hvala imama takve ljude.

