Odmah mi krene povraćanje... Nataši Bekvalac nije dobro čim pomisli na ovaj događaj iz svog života! (VIDEO)

Pevačica Nataša Bekvalac otkrila je da je njeno najveće pijanstvo bilo krajem srednje škole, nakon čega više nikada nije mogla da okusi votku.
Nataša Bekvalac nedavno je bila u žiži javnosti zbog uklanjanja silikona, o čemu je progovorila iskreno i bez ulepšavanja. Pevačica, poznata po svojoj iskrenosti, jednom prilikom se prisetila srednjoškolskog pijanstva koje joj je zauvek promenilo odnos prema alkoholu.
- Sećam se jednog svog pijanstva, bio je kraj srednje škole i od tog trenutka mi se votka gadi. Kada vidim votku, kreće mi povraćanje - ispričala je ona.
- Nazdravljam lepim momentima koji mi se dese u toku dana. Kažu da se priroda čoveka upozna kroz pijanstvo, po principu: "Šta trezan misli, pijan govori". Kada popijem čašicu više, jako sam vesela žena i samo se smejem. Kažu i da mnogo grlim ljude i da sam jako gruba u tom grljenju - rekla je ona, a zatim dodala:
- Naučila sam lekciju kada se radi o pijanim porukama i pozivima. Meni u tim situacijama moji uglavnom otmu telefon, tako da ga nemam. Neka jutra su ipak bila poprilično kobna za mene - zaključila je pevačica.
