ZA GODINU DANA ZARADILA 92 MILIONA! Ova pevačica jedna je od najbogatijih na Balkanu, ne zna šta će s parama!

Hrvatska pevačica Maja Šuput imala je izrazito uspešnu 2022. godinu, jer su joj dve firme čija je vlasnica donele ogromnu milionsku zaradu.

Njene dve firme ukupno su ostvarile 5,9 miliona kuna prometa, odnosno više od 92 miliona dinara.

Maja Šuput Tatarinov vlasnica je i direktorka firme "Morska diva". Ukupni prihodi njene firme u 2022. godini iznosili su 518.312 evra, a poslovni subjekt ostvario je neto dobit od 241.969 evra, odnosno malo više od 28 miliona dinara.

Pomenuta firma ima jednog zaposlenog, a Maja preko te firme vodi svoju muzičku karijeru.

Njena druga firma se bavi prodajom kozmetičke linije u kojoj je suvlasnica sa suprugom Nenadom Tatarinovim, prošle godine je ostvarila više milionski promet (oko 275.000 eura), a firma je ostvarila dobit od 30 hiljada evra.

Autor: pink.rs