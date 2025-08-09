AKTUELNO

Prija daje čak 400.000 na porođaj! Izabrala preskupu privatnu kliniku, ove stvari su joj bile NAJBITNIJE

Izvor: pink.rs/Informer, Foto: Instagram Printscreen ||

Aleksandra Prijović navodno je odlučila da svoj drugi porođaj obavi u jednoj od najluksuznijih privatnih klinika u Srbiji, gde je, prema saznanjima bliskih izvora, unapred zakazala termin.

Kako se navodi, izabrala je ekskluzivnu beogradsku bolnicu koja nudi najsavremeniju medicinsku negu, vrhunsku stručnost i diskreciju, a za ovaj porođaj izdvojila je navodno čak 400.000 dinara.

- Aleksandri su komfor, privatnost i stručnost apsolutni prioriteti. Želi da se porodi u miru, okružena najstručnijim medicinskim timom, bez stresa i pritiska javnosti. Dugo je zajedno sa Filipom razmišljala gde će se roditi ćerkicu i izbor je pao na novootvorenu bolnicu koja se nalazi u jednom elitnom beogradskom naselju - otkriva izvor za Informer.

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Porođaj samo što nije, a sada je otkriveno i kako će se zvati ćerka Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića

Podsetimo, Aleksandra i njen suprug Filip Živojinović već imaju sina, a sada s nestrpljenjem iščekuju rođenje drugog deteta. Čini se da je pevačica želela da ovaj poseban trenutak učini još značajnijim -porođajem baš na dan kada i sama slavi rođendan.

Autor: pink.rs

