IMAM TIM KOJI SE TIME BAVI: Tea Tairović progovorila o Evroviziji i braku sa Ivanom, pa otkrila da li planira PROŠIRENJE PORODICE

Tea Tairović otvorila dušu o odnosu sa suprugom, pa priznala sve o daljim ptezima u karijeri!

Tea Tairović jedna je od najtraženijih pevačica mlađe generacije, a svojim izgledom nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Srpska Bijonse je sinoć nastupila u jednom klubu na crnogorskom primorju gde svakodnevno obara rekorde kada je posećenost nastupa u pitanju.

Tom prilikom Tea je otkrila kako teče njena uspešna letnja turneja, progovorila je o braku i zajedničkom životu sa suprugom Ivanom Vardajem, ali i po planovima za proširenje porodice.

- Zaista uživam kada je muzika u pitanju, malo nam preko dana ponestaje elana. Cela ekipa se zavuče u hotel i ne mrda nigde do dvanaest uveče -rekal je Tea, pa se osvrnula na novitete u njenom timu kada je reč o društvenim mrežama.

- Ja ne volim društvene mreže i mnogo sam lenja za sve to. Sada imam tim koji se time bavi i snimamo svaki nastup da to ostane zabeleženo. Odlučili smo da zabeležimo celu letnju i zimsku turneju. Ja nemam strpljenja da poziram i stanem tri sekunde, pa ako je dobro, dobro je -kazala je Tea.

Tea o braku, suprugu Ivanu i planovima za proširenje porodice:

- Uvek je lepo i nasmejano, uvek smo raspoloženi osim kad nismo. Čula sam za Milicu Todorović i čestitala sam joj. Mlada sam ja još, kažu da je uvek vreme i da nikada nije vreme - kad bude biće -rekla je Tea.

Tea o učešću na Evroviziji:

- Imam puno planova, nikada se ne zna. Čekam da se desi nešto, ja nikada ne radim pesme namenski. Kada bih sela da napišem evrovizijsku pesmu, nisam sigurna kako bi to izgledalo, tako da čekam neki pravi momenat -zaključila je Tea.

I dok se u medijima spekulise da pojedinim pevacima otkazuju nastupe na crnogorskom primoriju, Tea Tairović koja je još u maju prva otvorila sezonu u susednoj zemlji, svakodnevno puni klubove i obara rekorde posečenosti.

Autor: M. V.