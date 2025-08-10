AKTUELNO

ZAUVEK OSTAJEŠ U SRCIMA I MISLIMA: Milica Milša slomljena zbog smrti bliske osobe, oprostila se emotivnim rečima

Izvor: Blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Glumica se odmah oglasila!

Mnoge poznate ličnosti oprostile su se od Marije Savić Simić, a sada se povodom njene smrti oglasila i glumica Milica Milša.

Milica je na Instagramu podelila emotivnu poruku kojom se oprostila od dugogodišnje prijateljice.

Foto: Facebook.com

- Lepa moja drugarice, zauvek ostaješ u srcima i mislima svakog ko te je upoznao bar za tren. Volim te, mila moja - poručila je glumica.

Inače, Marija je preminula dan pred svoj rođendan što je objavila Biljana Obradović.

- Dan pred svoj rođendan preselila se jedna predivna duša u carstvo nebesko. Putuj Maro, neka tvoja duša lako nađe put u carstvo nebesko - napisala je novinarka na Instagramu.

Foto: TV Pink Printscreen

Datum i vreme sahrane

- Dragi prijatelji, Sa neizmernim bolom moram da vas obavestim, da je moja voljena Marija juče preminula. Sahrana će se održati na Novom groblju u ponedeljak 11. 08. u 13:30h. Njen suprug Dragan - stoji u saopštenju koje je napisao putem njenog profila koji je koristila.

Autor: M. V.

#Milica Milša

#Smrt

#Tuga

#glumica

