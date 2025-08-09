OD 20H NA NARODNOJ TV! U emisiju NAROD PITA stižu Elena Petrović i Aleksandra Jakšić: Vreme je da se BIVŠE DRUGARICE SUOČE

Ljuti rivali oči u oči večeras na Narodnoj TV!

Večeras od 20 časova u na Narodnoj TV u studio stižu - Aleksandru Jakšić i Elena Petrović!﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Istaknuti učesnici rijalitija "Farmeri" spremni su da večeras progovore o svim dešavanjima koja su obeležila rijalitiji, ali i da odgovore na sva vaša pitanja.

Aleksandra Jakšić svojim britkim jezikom i iskrenim stavom rešetaće svoje bivše cimere, komentarisaće ljubavne zavrzlame i odgovarati na vaša pitanja!

Preko putanje će se naći Elena Petrović koja je glavni akter ljubavne veze koja je obeležila proteklu sezonu rijalitija, a sada će moći da progovori i o raskidu koji je glavna tema u poslednje vreme.

Budite uz Narodnu TV, večeras od 20h!

Autor: M. V.