VERIO SE POTPREDSEDNIK SKUPŠTINE SRBIJE! Edin Đerlek stavio prsten na ruku prelepoj crnki i poslao emotivnu poruku: DOBROTU SAM NAŠAO U TVOM SRCU (FOTO)

Edin Đerlek, potpredsednik skupštine Srbije do sada nije pokazivao svoju izabranicu!

Potpredsednik skupštine Srbije i nekadašnji ministar Edin Đerlek zaprosio je svoju izabranicu Esmaraldu, a tu vest podelio je sa pratiocima na Instagramu.

Njih dvoje su se uslikali nakon veridbe, te je buduća mlada pokazala i svoj verenički prsten.

Đerlek je u ovoj objavi istakao da je sve što je želeo pronašao u pravo u njoj.

- Ceo život tražio sam iskonsku dobrotu i pronašao sam je u tvom srcu. Od danas, naša priča ima novi početak -napisao je Edin u opisu objave, dok su se u komentarima nizale čestitke.

Sudeći po političarovim objavama na društvenoj mreži Instagram ovo je prvi put da je pokazao svoju izabranicu, lepo crnku, koja se nikada nije eksponirala sa njim u javnosti.

Autor: M. V.