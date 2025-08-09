Edin Đerlek, potpredsednik skupštine Srbije do sada nije pokazivao svoju izabranicu!
Potpredsednik skupštine Srbije i nekadašnji ministar Edin Đerlek zaprosio je svoju izabranicu Esmaraldu, a tu vest podelio je sa pratiocima na Instagramu.
Njih dvoje su se uslikali nakon veridbe, te je buduća mlada pokazala i svoj verenički prsten.
Đerlek je u ovoj objavi istakao da je sve što je želeo pronašao u pravo u njoj.
- Ceo život tražio sam iskonsku dobrotu i pronašao sam je u tvom srcu. Od danas, naša priča ima novi početak -napisao je Edin u opisu objave, dok su se u komentarima nizale čestitke.
Sudeći po političarovim objavama na društvenoj mreži Instagram ovo je prvi put da je pokazao svoju izabranicu, lepo crnku, koja se nikada nije eksponirala sa njim u javnosti.
Autor: M. V.