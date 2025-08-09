AKTUELNO

Domaći

VERIO SE POTPREDSEDNIK SKUPŠTINE SRBIJE! Edin Đerlek stavio prsten na ruku prelepoj crnki i poslao emotivnu poruku: DOBROTU SAM NAŠAO U TVOM SRCU (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Instagram.com/edin.djerlek ||

Edin Đerlek, potpredsednik skupštine Srbije do sada nije pokazivao svoju izabranicu!

Potpredsednik skupštine Srbije i nekadašnji ministar Edin Đerlek zaprosio je svoju izabranicu Esmaraldu, a tu vest podelio je sa pratiocima na Instagramu.

Foto: Instagram.com/edin.djerlek

Njih dvoje su se uslikali nakon veridbe, te je buduća mlada pokazala i svoj verenički prsten.

Foto: Instagram.com/edin.djerlek

Đerlek je u ovoj objavi istakao da je sve što je želeo pronašao u pravo u njoj.

Foto: Instagram.com/edin.djerlek

- Ceo život tražio sam iskonsku dobrotu i pronašao sam je u tvom srcu. Od danas, naša priča ima novi početak -napisao je Edin u opisu objave, dok su se u komentarima nizale čestitke.

Sudeći po političarovim objavama na društvenoj mreži Instagram ovo je prvi put da je pokazao svoju izabranicu, lepo crnku, koja se nikada nije eksponirala sa njim u javnosti.

Autor: M. V.

#Edin Đerlek

#Esmeralda

#Prsten

#Veridba

POVEZANE VESTI

Politika

Edin Đerlek i Ministarstvo informisanja osudili napad na srpske novinare na KiM

Politika

ODUŠEVIO OBJAVOM: Bivši ministar otikrio na koga je posebno ponosan: Želim joj... (FOTO)

Društvo

SLAVLJE U DOMU NAŠEG MINISTRA! Đerlek udao sestru, pa poručio: Idi s osmehom

Društvo

Đerlek pustio u rad katamaran za čišćenje jezera Gazivode

Domaći

REKLA JE DA! Pogledajte, nikad emotivnije: Terza verio trudnu Milicu, otkrili su i pol bebe! (VIDEO)

Politika

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin odgovorio EU: Dovoljno je što lažete Srbe ne morate lagati i sebe