SAŠA POPOVIĆ BIO JE ZALJUBLJEN U OVU POZNATU PEVAČICU: Nakon mnogo godina isplivala istina, evo zašto mu je rekla 'NE'

Isplivala istina nakon mnogo godina!

Pokojni, Saša Popović u mladosti je bio veliki zavodnik, međutim pevačica Biljana Jevtić u koju je Popović bio ludo zaljubljen mu je rekla "ne".

- Video me je na nekom takmičenju i kasnije u Kragujevcu. On je zapamtio te bele čizmice što sam nosila i prišao mojoj prijateljici Radi i pitao: "Ko je ova devojka?". Ona mu je rekla: "Ma, beži, šta se raspituješ". "Ne", kaže on: "Ja sam stara čekalica". Posle smo se upoznali - rekla je Biljana jednom prilikom, a na konstataciju da nije pala na njegov šarm, odgovorila je:

- Pa neka to ostane tajna, sada će on ovo da pročita, pa da kaže: "A, ovo mi nisi rekla" - svojevremeno se našalila pevačica, pre nego što je Saša, nažalost, izgubio bitku sa opakom bolešću.



Naime, Biljana je Aleksandra čekala skoro godinu dana da se vrati iz vojske, a ni sama ne zna kako joj je pošlo za rukom da to izdrži, a da se ljubav ne ugasi.

- Sećam se da smo sedeli na prvom sedištu u kombiju i da smo stalno razmenjivali nežnosti. Malo smo se svađali i bili ljubomorni jedno na drugo, ali sve te sitne čarke danas su iza nas. Zapravo, pravi test naše ljubavi bio je kada sam deset meseci čekala Aleksandra da se vrati iz vojske. Ne znam kako sam izdržala, ali sam tada shvatila da se u životu sve može, samo ako je želja dovoljno velika - kazala je Biljana jednom prilikom

Iako imaju skladan brak, Biljana Jevtić priznaje da su se dešavale situacije kada nije sve bilo u najboljem redu među njima.

- E, koliko puta sam ga izbacila iz kuće... Ne bukvalno izbacila, već je i sam izašao kada me tako iznervira. Jednostavno, ne slažemo se u nekim razmišljanjima i odlukama, pa mu na lep način često kažem: "Idi malo sa društvom", da on to ne oseti i da ga ne povredi, ali želim nekad da budem i malo sama - priznaje Biljana jednom prilikom.

Autor: M. V.