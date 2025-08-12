AKTUELNO

Domaći

TAJ MUŠKARAC MORA DA PREVRNE SVET: Đina Džinović nabrojala šta sve treba da ima momak kako bi je osvojio

Izvor: Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačeva ćerka otvorila dušu o savršenom muškarcu!

Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina Džinović neretko odgovara na pitanja pratioca na Instagramu i Tiktoku.

Sada je dobila pitanje vezano za njen emotivan život, a nakon što je otkrila da je slobodna, nabrojala je kako šta sve mora da poseduje momak kako bi je osvojio.

Foto: Instagram.com

- Muškarac koji želi da me osvoji morao bi da preokrene ceo svet, ne da bi me impresionirao, već da bi dokazao da zna moju vrednost - počela je pevačeva naslednica i dodala:

- Za sebe ću (kada budem odlučila da sam spremna za vezu i da sam u poziciji da mogu da budem odgovorna za njegova osećanja i mir) da biram samo onog koji će stupiti u ulogu zaštitnika - mog mira - graditi moju sreću- i stajati uz mene u kontinuitetu, bez izgovora i pauza. Prihvatam isključivo psihički stabilnu, emocionalno izgrađenu ličnost koja zna šta želi... Prihvatam samo partnera za život, a ne prolaznu avanturu! Smatram da ni jedna izgrađena devojka ne zaslužuje ništa manje -napisala je Đina.

Foto: Instagram.com

Ona je takođe odgovorila na pitanje o samopouzdanju i istakla da je sada konačno zadovoljna sobom.

- Ja sam radila na sebi dok nisam bila ful zadovoljna sobom i fizički, i emotivno i mentalno. Kada shvatiš da je jedina osoba sa kojom treba da se upoređuješ je ona koju vidiš u ogledalu, e onda prestaneš da gledaš tuđe živote i izgled i počneš da ceniš i gradiš sopstveni -odgovorila je Đinovićeva i dodala:

Foto: Instagram.com

- Samopouzdanje treba da ti dolazi iz unutrašnjeg mira, osećaja da si uspela da dostigneš lične uspehe, a ne da pokušavaš da uspeš u tuđim. Upoređivanje je odvratan začarani krug, koji ti grade sreću u mogućnosti da rasteš - napisala je između ostalog.

Autor: M. V.

#Haris Džinović

#Ljubav

#Melina Džinović

#Muškarac

#Đina Džinović

POVEZANE VESTI

Domaći

Nikad iskrenija: Đina Džinović oduševila sve dirljivim rečima o Melini: Nikad nije skinula osmeh, šta god da se dešavalo... (FOTO)

Zadruga

Hvatam se za test, a ono dve crte: Stefani do detalje opisala Munji kako je saznala da je trudna, pa priznala šta oseća prema Matoroj! (VIDEO)

Zadruga

NJEMU JEDINO ŽELIM DA SE VRATIM: Slađa otkrila da je samo jedan muškarac uspeo da otopi BLINDU na njenom srcu! (VIDEO)

Domaći

EMOCIJE SU SE SKORO UGASILE: Sofija za Pink.rs otkrila da li ima nade za pomirenje sa Terzom, pa otkrila koliko voli i podržava Gastoza: Branio me je

Zadruga

Drago mi je što je osetio kako mi je bilo četiri godine: Aleksandra šokirala sve, posle svega spremna da ljubavi sa Milovanom pruži novu šansu? (VIDEO

Domaći

ONO ŠTO SU SNEŽA I VIKI DOŽIVELE JE VELIKA SRAMOTA: Ceca Ražnatović stala u odbranu koleginica zbog teških optužbi, pa otkrila detalje ugovora s Grand