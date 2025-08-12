TAJ MUŠKARAC MORA DA PREVRNE SVET: Đina Džinović nabrojala šta sve treba da ima momak kako bi je osvojio

Pevačeva ćerka otvorila dušu o savršenom muškarcu!

Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina Džinović neretko odgovara na pitanja pratioca na Instagramu i Tiktoku.

Sada je dobila pitanje vezano za njen emotivan život, a nakon što je otkrila da je slobodna, nabrojala je kako šta sve mora da poseduje momak kako bi je osvojio.

- Muškarac koji želi da me osvoji morao bi da preokrene ceo svet, ne da bi me impresionirao, već da bi dokazao da zna moju vrednost - počela je pevačeva naslednica i dodala:

- Za sebe ću (kada budem odlučila da sam spremna za vezu i da sam u poziciji da mogu da budem odgovorna za njegova osećanja i mir) da biram samo onog koji će stupiti u ulogu zaštitnika - mog mira - graditi moju sreću- i stajati uz mene u kontinuitetu, bez izgovora i pauza. Prihvatam isključivo psihički stabilnu, emocionalno izgrađenu ličnost koja zna šta želi... Prihvatam samo partnera za život, a ne prolaznu avanturu! Smatram da ni jedna izgrađena devojka ne zaslužuje ništa manje -napisala je Đina.

Ona je takođe odgovorila na pitanje o samopouzdanju i istakla da je sada konačno zadovoljna sobom.

- Ja sam radila na sebi dok nisam bila ful zadovoljna sobom i fizički, i emotivno i mentalno. Kada shvatiš da je jedina osoba sa kojom treba da se upoređuješ je ona koju vidiš u ogledalu, e onda prestaneš da gledaš tuđe živote i izgled i počneš da ceniš i gradiš sopstveni -odgovorila je Đinovićeva i dodala:

- Samopouzdanje treba da ti dolazi iz unutrašnjeg mira, osećaja da si uspela da dostigneš lične uspehe, a ne da pokušavaš da uspeš u tuđim. Upoređivanje je odvratan začarani krug, koji ti grade sreću u mogućnosti da rasteš - napisala je između ostalog.

Autor: M. V.