Ena Popov zapalila društvene mreže GOLIŠAVOM FOTKOM: Pevačica se uslikala na ležaljci i pokrenula lavinu komentara (FOTO)

Pevačica Ena Popov uživa na odmoru, a sada je zapalila Instagram jednom fotografijom u kupaćem kostimu.

Ena Popov se uslikala na ležaljci kako leži na stomaku, a tom prilikom uslikala je i zadnjicu u kupaćem.

Inače, ona je od prvog pojavljivanja i predstavljanja javnosti plenila harizmom i atraktivnim izgledom, ali ni ona nije odolela trendu estetskih korekcija.

Ona je korigovala zube, o čemu je otvoreno pričala i isticala da joj je to bila velika želja.

Kako su pisali mediji, ona je potom dopunila jagodice i usne, a onda je i uradila korekciju nosa, dok ona to nikada nije demantovala, niti potvrdila.

Ena danas izgleda nikad bolje, pa na društvenim mrežama često dobija sijaset komplimenata.

Pevačica je nekoliko meseci otkrila da se znatno ugojila tokom odmora na Maldivima, a progovorila je i o vaspitavanju devojčica.

Autor: M. V.