Ena Popov zapalila društvene mreže GOLIŠAVOM FOTKOM: Pevačica se uslikala na ležaljci i pokrenula lavinu komentara (FOTO)

Izvor: Blic.rs

Pevačica Ena Popov uživa na odmoru, a sada je zapalila Instagram jednom fotografijom u kupaćem kostimu.

Ena Popov se uslikala na ležaljci kako leži na stomaku, a tom prilikom uslikala je i zadnjicu u kupaćem.

Foto: Instagram.com

Inače, ona je od prvog pojavljivanja i predstavljanja javnosti plenila harizmom i atraktivnim izgledom, ali ni ona nije odolela trendu estetskih korekcija.

Ona je korigovala zube, o čemu je otvoreno pričala i isticala da joj je to bila velika želja.

Kako su pisali mediji, ona je potom dopunila jagodice i usne, a onda je i uradila korekciju nosa, dok ona to nikada nije demantovala, niti potvrdila.

Foto: Instagram.com/enapopov

Ena danas izgleda nikad bolje, pa na društvenim mrežama često dobija sijaset komplimenata.

Pevačica je nekoliko meseci otkrila da se znatno ugojila tokom odmora na Maldivima, a progovorila je i o vaspitavanju devojčica.

Autor: M. V.

