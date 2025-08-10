AKTUELNO

Posmrtni ostaci Bate Živojinovića PREMEŠTENI IZ ALEJE ZASLUŽNIH GRAĐANA: Njegov sin otkrio razlog

Bata je premešten iz Beograda u rodnu Koraćicu!

Velimir Bata Živojinović je preminuo 23. 5. 2016. godine kada je sahranjen u Aleji zaslužnih građana, odakle je nedavno premešten.

Kako su nedavno prenosili domaći mediji, Bata je premešten iz Beograda u rodnu Koraćicu.

Ovu informaciju potvrdio je Batin sin, Miljko Živojinović, krajem februara, kada je istakao da su sve procedure ispoštovane i da će se velika želja njegovih roditelja ostvariti.

- Još 2020. godine dobili sve potpise i saglasnost da se Batini posmrtni ostaci premeste, međutim, tada je počela korona i sve je stopirano. Nakon toga, otkriveno je da upravo kroz parcelu gde bi on trebalo da bude premešten prolazi vodovodna cev koju su iz vodovoda, potom, premestili - otkrio je Miljko Živojinović tada.

- Zatim smo čekali da prođe neko vreme kako bi se ta zemlja slegla i sada je sve to rešeno, te možemo krenuti u proceduru premeštanja posmrtnih ostataka mog oca. Plan je da to bude urađeno do 1. maja - govorio je Miljko prošle godine i dodao da je on obavio sve što je bilo do njega:

Bata će konačno počivati pored Lule

- Sada idem u Aranđelovac, naručio sam beli mermer, tako da će i nadgrobna ploča biti spremna. Kada dođe taj dan, po našim starim verskim i tradiocionalnim običajima biće održano opelo i sve što ide zatim. Svi članovi naše porodice su u toku i prisustvovaće tom danu, kao i svi oni bliski ljudi koji to budu želeli. Bata će konačno počivati pored Lule, kao što su želeli -zaključio je Miljko Živojinović za Informer.

