JOVANA JEREMIĆ NA JAHTI U DRUŠTVU MISTERIOZNOG MUŠKARCA: Pije šampanjac i nosi kapetansku kapu, a svi komentarišu njeno telo (FOTO)

Voditeljka je objavila snimak sa jahte kako pije šampanjac

Dragan Stanković, bivši dečko Jovane Jeremić i privrednik, priredio je nedavno u svojoj vili u Grockoj trostruko slavlje, na koje se voditeljka, prema pisanju domaćih medija pojavila.

Naime, Jovana i Dragan su kako je poznato raskinuli, a voditeljka je sada na svom profilu na Insgramu objavila snimak sa jahte.

Ona je plovila rekom u ženskom društvu, međutim svima je zapao za oko misteriozni muškarac koji je sedeo napred, a Jovana ga je u jednom trenutku usnimila.

Voditeljka se snimala sa kapetanskom kapom na glavi, pila je šampanjac i nosila atraktivni kupaći, koji joj je naglašavao obline, a poznato je da Jovana redovno trenira i vodi računa o fizičkom izgledu.

Jovana se nedavno pojavila na 59. rođendanu kod bivšeg.

Na slavlju se okupilo više od 100 zvanica. Crveni tepih, zlatne stolice, dekoracija sa balonima i svećama, bogata trpeza, a atmosfera uživo bila je na ivici usijanja. Domaćin Dragan Stanković potrudio se kada je dekoracija u pitanju.

Ipak, ono o čemu se tada najviše pričalo nije sama luksuzna žurka - već energičan, intiman i nadasve provokativan ples voditelike Jovane Jeremić, koja je u uskoj, prozirnoj beloj haljini sa šarenim detaljima napravila pravi šou! U jednom trenutku večeri, prišla je Draganu dok je sedeo, sela mu u krilo, i uz zavodljive pokrete zapevala dok su svi gosti gledali sa oduševljenjem. Njihova međusobna prisnost i energija bili su očigledni.

Autor: M. V.