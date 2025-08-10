AKTUELNO

Domaći

ZDRAVKO ČOLIĆ LJUBI 54 GODINE MLAĐU DEVOJKU! Pevač uhvaćen u strasnom zagrljaju sa ovom KOLEGINICOM (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Aleksandar Kerekes Keky ||

U jednom trenutku Zdravko je uhvatio koleginicu za ruku i poljubio je u obraz pred svima.

Zdravko Čolić i Zorana Mićanović nedavno su se pojavili su se na jednoj privatnoj proslavi koja se održavala u poznatom beogradskom restoranu.

Foto: Instagram.com

U jednom trenutku Zdravko je uhvatio koleginicu za ruku i poljubio je u obraz pred svima, a fotografija je postala viralna na društvenim mrežama, što je očekivano izazvalo veliku pažnju javnosti.

Foto: Promo

Jedna od želja nekadašnjeg direktora "Granda" Saše Popovića je bila da u jednoj finalnoj emisiju Čola bude specijalni gost.

- Sale je želeo da Čola da svoj sud o kandidatima u finalu ovog takmičenja. Nažalost, to se nije ostvarilo, ali ako se sve kockice poklope, možda i dođe do saradnje između "Granda" i Čole. Njegove pesme su uglavnom pevali kandidati i pobeđivali u finalu. Zdravko sve zna i drago mu je što ga produkcija želi, ali čeka se odgovor zvezde - rekao je naš izvor.

Autor: M. V.

#Estrada

#Fotografija

#Zdravko Čolić

#Zorana Mićanović

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Zdravko Čolić poslao pomoć žrtvama poplava u BiH: Legendarni pevač pokazao humanost na delu

Domaći

Zdravko Čolić otkazao koncerte u Skoplju nakon stravične tragedije u Makedoniji (FOTO)

Domaći

Zdravko Čolić prodao vilu na Košutnjaku! Evo i za koliko para!

Društvo

GORI TLO POD NOGAMA! U ovom gradu u Srbiji izmereno čak 54 STEPENA - Građani u šoku: Kad sam izašao napolje, kao da sam ušao u VRELU RERNU

Domaći

ZDRAVKO ČOLIĆ BIO INTIMAN SA POZNATOM SVETSKOM ZVEZDOM! Šokirao detaljima: Bilo je loše, osetio sam se iskorišćeno!

Domaći

PRATILI SU ME I UZELI SVE PARE: Zdravko Čolić preživeo pakao, policija ga uhapsila, evo šta se dešavalo u ALBANSKIM SELIMA