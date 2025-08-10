NE KRIJE DA SE UGLEDA NA NJU: Prijovićka odgaja decu po uzoru na Lepu Brenu

AKTUELNO

Aleksandra Prijović nikada nije krila koliko se divi Lepoj Breni koja joj je uzor i kada je karijera i kada je podizanje porodice u pitanju.

Aleksandra Prijović uveliko se priprema za dolazak ćerkice na svet koju će početkom septembra uzeti u naručje.

Iako iza sebe ima velike hitove i koncerte za koje se uvek tražila karta više Aleksandra Prijović skladnu porodicu smatra svojim najvećim uspehom, a kada je odgajanje dece u pitanju uzor joj je Filipova maćeha Lepa Brena.

- Brena je jedna divna žena koja brine o porodici i mnogo je dobar čovek ‒ rekla je svojevremeno Aleksandra Prijović koja se na Brenu ugleda u svemu.

- Volela bih da postignem sve što je ona postigla, da imam sjajnu karijeru i budem najbolja majka na svetu. Brena je zaista pravi primer za to. Određene žrtve moraju da postoje, ali samo u pojedinim trenucima, ne tokom cele karijere ili života. Dragoceni su svi saveti koje mi daje i za sada ih dobro sledim.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović renovirali su vilu na Bežanijskoj kosi, a dolasku novog člana porodice najviše se raduje njihov prvenac Akica koji će dobiti društvo za igru.

