AKTUELNO

Domaći

PEVAČICA SE PREPOLOVILA UZ POMOĆ JEDNOG NAPITKA! Evo kako je Snežana Đurišić smršala 21 kilogram

Izvor: Novosti/Alo, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica otkrila istinu!

Popularna pevačica Snežana Đurišić, još kao devojčica uplovila je u muzičke vode, a osim raskošnog vokala, oduvek je plenila svojom lepotom.

I u sedmoj deceniji može se pohvaliti sjajnim izgledom, a kao i većina pripadnica lepšeg pola vodi računa o svom izgledu.

Foto: Pink.rs/P. Radosavljević

Pre dve-tri godine drastično je smršala i to sve zahvaljujući samo jednom napitku - soku od lubenice.
U jednom televizijskom gostovanju otkrila kako se tokom boravka kod svoj ećerke u Americi ugojila i svojom upornošću uspela da vrati svoju kilažu.

- Suvišne kilograme sam dobila dok sam bila kod ćerke Americi. Tamošnja kultura ishrane savršeno se uklopila sa hedonistom u meni. Taj višak me je motivisao da se povežem sa vojnikom u sebi i da se dva meseca pridržavam specijalne ishrane. Jela sam samo lubenice i pila sok od njih i tako smršala 21 kilogram – ispričala je pevačica Snežana Đurišić.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Uz to imala je redovne fizičke aktivnosti, međutim zbog previše obaveza ne stiže baš uvek zdravo da se hrani, kao i da je slaba na slatkiše.

- Umem da budem disciplinovana i da po potrebi praktikujem neki poseban režim ishrane. Na slatkiše sam posebno slaba! Nekada ih izbegavam, a nekad sebi dam oduška i uživam u njima - prenose Novosti.

Autor: M. V.

#Estrada

#NAPITAK

#Snežana Đurišić

#kilaža

#kologrami

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

JELA SAMO OVO I SMRŠALA 21 KILOGRAM: Snežana Đurišić se naglo prepolovila, a evo šta je još morala da praktikuje

Domaći

Ovo svako može! Evo uz pomoć koje jedne namirnice se Snežana Đurišić prepolovila

Domaći

SKINULA JE 21 KILOGRAM, A JELA JE SAMO OVO: Snežana Đurišić se istopila uz pomoć jedne metode, a evo koliko traje detoks (FOTO)

Domaći

Zahvaljujući jednoj voćki Snežana Đurišić skinula čak 21 kilogram: Ovako funkcioniše specijalna dijeta

Domaći

SVAKA PEVAČICA MOŽE DA NAĐE SEBI MUŠKARCA KOJI JE IMUĆAN: Olja Karleuša progovorila o upoznavanju sa suprugom i bogatstvu koje su zajedno stekli

Domaći

JELA JE KILOGRAM BANANA I ČOKOLADU: Romana Panić uspela da smrša uz OVU dijetu, a svi se pitaju kako joj je to pošlo za rukom