PEVAČICA SE PREPOLOVILA UZ POMOĆ JEDNOG NAPITKA! Evo kako je Snežana Đurišić smršala 21 kilogram

Pevačica otkrila istinu!

Popularna pevačica Snežana Đurišić, još kao devojčica uplovila je u muzičke vode, a osim raskošnog vokala, oduvek je plenila svojom lepotom.

I u sedmoj deceniji može se pohvaliti sjajnim izgledom, a kao i većina pripadnica lepšeg pola vodi računa o svom izgledu.

Pre dve-tri godine drastično je smršala i to sve zahvaljujući samo jednom napitku - soku od lubenice.

U jednom televizijskom gostovanju otkrila kako se tokom boravka kod svoj ećerke u Americi ugojila i svojom upornošću uspela da vrati svoju kilažu.

- Suvišne kilograme sam dobila dok sam bila kod ćerke Americi. Tamošnja kultura ishrane savršeno se uklopila sa hedonistom u meni. Taj višak me je motivisao da se povežem sa vojnikom u sebi i da se dva meseca pridržavam specijalne ishrane. Jela sam samo lubenice i pila sok od njih i tako smršala 21 kilogram – ispričala je pevačica Snežana Đurišić.

Uz to imala je redovne fizičke aktivnosti, međutim zbog previše obaveza ne stiže baš uvek zdravo da se hrani, kao i da je slaba na slatkiše.

- Umem da budem disciplinovana i da po potrebi praktikujem neki poseban režim ishrane. Na slatkiše sam posebno slaba! Nekada ih izbegavam, a nekad sebi dam oduška i uživam u njima - prenose Novosti.

Autor: M. V.