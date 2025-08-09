KO JE BIVŠI DEČKO MARIJE ŠERIFOVIĆ? Pevačica otkrila zašto su raskinuli, a evo kako on danas izgleda, mnogi ne mogu da veruju... (FOTO)

Nakon raskida svako je nastavio svojim putem

Pevačica Marija Šerifović je javnosti predstavila samo jedno partnera i to crnogorskog pevača i glumaca Slavka Kalezića.

Vezu su započeli 2007. godine, nedugo nakon Marijine pobede na Evroviziji sa pesmom "Molitva". Zajedno su bili šest meseci, a emocije nisu skrivali od javnosti.

- Posle njene pobede smo bili zajedno. Iskreno, tada smo pričali, ali mi iskreno nije pomogla u karijeri, imao sam svoju strategiju - rekao je Slavko tada za domaće medije.

Marija je takođe za medije govorila o kraju ove ljubavi.

- Moram da se fokusiram na posao, i ne želim bilo koga da opterećujem. Ljubav na daljinu jednostavno nije opstala -istakla je tada Šerifovićeva.

Mnogi su pričali da je romansa sa Marijom, proslavila Slavka ili mu bar pomogla da se "progura".

Slavko je 2017. godine predstavljao je Crnu Goru na Evroviziji. Učestvovao je i u engleskoj emisiji za talente "X faktor" gde nije krio oduševljenje pevačicom Nikol Šerzinger. U pomenutom takmičenju je u toku jednog nastupa doživeo peh kada mu je usred nastupa otpala kika po kojoj je bio prepoznatljiv.

Kada je branio zastave Crne Gore, imali smo prilike da ga vidimo sa čuvenom dugačkom kikom na glavi i kostimu koji se sastojao iz dva dela, suknje i providne majice. Ubrzo nakon toga usledio je totalno drugačiji kostim - Kalezić je bio obučen u providni kombinezon.

Danas je Slavko multimedijalni umetnik, aktivan je na društvenim mrežama, gde sa svojim pratiocima deli momente iz svog života. Primetno je da izgleda drugačije nego u periodu kada je bio u žiži javnosti zbog veze sa Marijom.

Autor: M. V.