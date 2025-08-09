PINK.RS PAPARACO! Desingerica puni baterije pred Pinkove zvezde! Evo gde smo uhvatili repera, obezbeđenje ga prati u stopu? (FOTO)

Dedingerica uhvaćen kako uživa na plaži svi se okrenuli za njim!

Vrele letnje dane domaći opevači uglavnnom provode na cnogorskom primorju, a ovog puta naš paparaco iz uhvatio je poznatog repera Dragomira Despića Dedingericu kako šeta plažom u Bečićima, privlačeći pažnju svih prisutnih.

Dedingerica je lagano koračao obalom u kupaćem kostumu dok ga je pratilo obezbeđenje, dok su turisti i meštani radoznalo pratili svaki njegov korak.

Kako saznajemo, Dedingerica je u Bečiće stigao na kraći odmor. Reper pravi pauzu od silnih nastupa koje svakodnevno ima na crnogorskom primorju.

Podsetimo, peper Dragomir Despić Desingerica od septembra će biti deo žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

Autor: M. V.