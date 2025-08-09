AKTUELNO

PINK.RS PAPARACO! Desingerica puni baterije pred Pinkove zvezde! Evo gde smo uhvatili repera, obezbeđenje ga prati u stopu? (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs ||

Dedingerica uhvaćen kako uživa na plaži svi se okrenuli za njim!

Vrele letnje dane domaći opevači uglavnnom provode na cnogorskom primorju, a ovog puta naš paparaco iz uhvatio je poznatog repera Dragomira Despića Dedingericu kako šeta plažom u Bečićima, privlačeći pažnju svih prisutnih.

Foto: Pink.rs

Dedingerica je lagano koračao obalom u kupaćem kostumu dok ga je pratilo obezbeđenje, dok su turisti i meštani radoznalo pratili svaki njegov korak.

Foto: Pink.rs

DESINGERICA JE PRVI ČLAN ŽIRIJA PINKOVIH ZVEZDA! Željko Mitrović otkrio detalje najomiljenijeg muzičkog takmičenja: OVO ĆE OBORITI SVE REKORDE GLEDANO

Kako saznajemo, Dedingerica je u Bečiće stigao na kraći odmor. Reper pravi pauzu od silnih nastupa koje svakodnevno ima na crnogorskom primorju.

Foto: Pink.rs

Nisu ni počele Pinkove Zvezde, a već je haos: Žiri krenuo da ratuje, Desingerica žestoko udario na Bosanca!

Podsetimo, peper Dragomir Despić Desingerica od septembra će biti deo žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

Autor: M. V.

#Desingerica

#Estrada

#More

#Odmor

#Pinkove zvezde

#Reper

