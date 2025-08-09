Paparazzo: Nemanja Nedović uhvaćen kako pere luksuzni gliser u Kotoru! Košarkaš isprozivao svoju ženu: Uzmi ti pa ga peri... (FOTO+VIDEO)

Igrača Crvene zvezde i njegovu lepšu polovinu usnimili smo kako u kupaćim kostimima sređuju čamac nakon plovidbe! Bračni par pokazao izvajana tela, a onda je došlo do konflikta.

Letnja sezona na crnogorskom primorju uveliko traje, a naš paparaco uspeo je da zabeleži zanimljive kadrove jednog od najpoznatijih domaćih sportista - Nemanje Nedovića. On je sa suprugom uživao u sunčanom danu, a nakon plovidbe odlučili su da temeljno operu luksuzni gliser.

Nedović je, u opuštenom letnjem izdanju pred kamerama, prvo krenuo sam da čisti palubu, ali je ubrzo, uz osmeh i dobacivanje, prozvao suprugu:

Uzmi ti pa ga peri... -rekao je Nedović. Ona mu nije ostala dužna, pa je uzvratila “kontru”.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Fotografije i video sa lica mesta pokazuju da su oboje u vrhunskoj formi - izvajana tela, preplanuli ten i osmeh pred objektivima. Nakon male prepirke, par je nastavio da zajedno dovršava posao.

Autor: M. V.