Paparazzo: Nemanja Nedović uhvaćen kako pere luksuzni gliser u Kotoru! Košarkaš isprozivao svoju ženu: Uzmi ti pa ga peri... (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com, Pink.rs ||

Igrača Crvene zvezde i njegovu lepšu polovinu usnimili smo kako u kupaćim kostimima sređuju čamac nakon plovidbe! Bračni par pokazao izvajana tela, a onda je došlo do konflikta.

Letnja sezona na crnogorskom primorju uveliko traje, a naš paparaco uspeo je da zabeleži zanimljive kadrove jednog od najpoznatijih domaćih sportista - Nemanje Nedovića. On je sa suprugom uživao u sunčanom danu, a nakon plovidbe odlučili su da temeljno operu luksuzni gliser.

Foto: Pink.rs

Nedović je, u opuštenom letnjem izdanju pred kamerama, prvo krenuo sam da čisti palubu, ali je ubrzo, uz osmeh i dobacivanje, prozvao suprugu:

Uzmi ti pa ga peri... -rekao je Nedović. Ona mu nije ostala dužna, pa je uzvratila “kontru”.

Video: Pink.rs

Fotografije i video sa lica mesta pokazuju da su oboje u vrhunskoj formi - izvajana tela, preplanuli ten i osmeh pred objektivima. Nakon male prepirke, par je nastavio da zajedno dovršava posao.

Foto: Pink.rs

Autor: M. V.

