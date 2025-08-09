Paparazzo: Nemanja Nedović uhvaćen kako pere luksuzni gliser u Kotoru! Košarkaš isprozivao svoju ženu: Uzmi ti pa ga peri... (FOTO+VIDEO)

Igrača Crvene zvezde i njegovu lepšu polovinu usnimili smo kako u kupaćim kostimima sređuju čamac nakon plovidbe! Bračni par pokazao izvajana tela, a onda je došlo do konflikta.
Letnja sezona na crnogorskom primorju uveliko traje, a naš paparaco uspeo je da zabeleži zanimljive kadrove jednog od najpoznatijih domaćih sportista - Nemanje Nedovića. On je sa suprugom uživao u sunčanom danu, a nakon plovidbe odlučili su da temeljno operu luksuzni gliser.
Nedović je, u opuštenom letnjem izdanju pred kamerama, prvo krenuo sam da čisti palubu, ali je ubrzo, uz osmeh i dobacivanje, prozvao suprugu:
Uzmi ti pa ga peri... -rekao je Nedović. Ona mu nije ostala dužna, pa je uzvratila “kontru”.
Fotografije i video sa lica mesta pokazuju da su oboje u vrhunskoj formi - izvajana tela, preplanuli ten i osmeh pred objektivima. Nakon male prepirke, par je nastavio da zajedno dovršava posao.
Autor: M. V.