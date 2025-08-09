SNEŽA KUŠADASI NE PRAVI KIFLICE NA ONLIFENSU: Elena raskrinkala bivšu cimerku, pokazala njenu eksplicitnu fotografiju: GRUDI GOLE, A U DEKOLTEU... (FOTO+VIDEO)

Elena raskrinkala Snežu Kušadasi i pokazala njene ranije radove!

Večeras je Mina Vrbaški u emisiji "Farmeri - Narod pita" ugostila Aleksandru Jakšić i Elenu Perović.

Farmerke su istakle da su sada u dobrim odnosima, a onda je Elena komentarisala svoj odnos sa Ognjenom.

- Nema ga nigde, nestao je. Nema ga u emisijama, nema ga u grupi na Instagramu. Imamo jednu grupu kao farmeri i tu šaljemo svoje slike, ko šta radi -rekla je Elena.

Priznala je a učesnici Farmera imaju grupu u kojoj razmenjuju svoje fotografije, a na meti ogovaranja našla im se Sneža Kušadasi i njene fotografije:

- Tu imaju slike od izlazaka do Snežinih slika. Ja imam to u telefonu. -To su njene neke slike od pre deset godina. Kad budem našma, moram da ti pokažem -rekla je Elena, pa pronašla spornu fotografiju Sneže Kušadasi.

- To je limenka u grudima -rekla je Anleksandra.

- To je ono što ja kažem: "Dobro je pa nismo za OnlyFans, pa da stavljamo lumenke unutra". Možda su to te kiflice na OnlyFansu, pa tako ispadnu slike -rekal je Elena.

- Sve je to u redu, ali baš limenka u grudnom košu... -dodala je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.