AKTUELNO

Domaći

SNEŽA KUŠADASI NE PRAVI KIFLICE NA ONLIFENSU: Elena raskrinkala bivšu cimerku, pokazala njenu eksplicitnu fotografiju: GRUDI GOLE, A U DEKOLTEU... (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Narodna TV ||

Elena raskrinkala Snežu Kušadasi i pokazala njene ranije radove!

Večeras je Mina Vrbaški u emisiji "Farmeri - Narod pita" ugostila Aleksandru Jakšić i Elenu Perović.

Farmerke su istakle da su sada u dobrim odnosima, a onda je Elena komentarisala svoj odnos sa Ognjenom.

- Nema ga nigde, nestao je. Nema ga u emisijama, nema ga u grupi na Instagramu. Imamo jednu grupu kao farmeri i tu šaljemo svoje slike, ko šta radi -rekla je Elena.

Foto: Narodna TV

Priznala je a učesnici Farmera imaju grupu u kojoj razmenjuju svoje fotografije, a na meti ogovaranja našla im se Sneža Kušadasi i njene fotografije:

- Tu imaju slike od izlazaka do Snežinih slika. Ja imam to u telefonu. -To su njene neke slike od pre deset godina. Kad budem našma, moram da ti pokažem -rekla je Elena, pa pronašla spornu fotografiju Sneže Kušadasi.

Foto: Narodna TV

- To je limenka u grudima -rekla je Anleksandra.

- To je ono što ja kažem: "Dobro je pa nismo za OnlyFans, pa da stavljamo lumenke unutra". Možda su to te kiflice na OnlyFansu, pa tako ispadnu slike -rekal je Elena.

- Sve je to u redu, ali baš limenka u grudnom košu... -dodala je Aleksandra.

Foto: Narodna TV

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.

#Elena Petrović

#Farmeri

#Farmeri Narod pita

#farmeri najnovije vesti

#portal pink rs farma 8 farmeri

POVEZANE VESTI

Farmeri

SAŽALIM SE, A ONA SVE BEZOBRAZNIJA: Barbi na IVICI NERAVA! Sneža Kušadasi je jedinim postupkom izbacila iz takta (VIDEO)

Farma

Farmeri ogorčeni! Sneža Kušadasi im ne daje da jedu iako joj je slava danas (VIDEO)

Farma

Sneža Kušadasi se nabacuje Peci! On je oduvao, pa joj predložio da pređe na ovog farmera (VIDEO)

Farma

Ne želim da te vređam, ali ti si po prirodi prljava: Kiki ogorčena higijenom Sneže Kušadasi, kulturno je stavila na mesto (VIDEO)

Farmeri

SNEŽO, MOŽEMO I BEZ TEBE: Elena i Andrea spremile BAKLAVE, pa se obratile BIVŠOJ CIMERKI (VIDEO)

Farma

Makar je oprala kosu! Aleksandra pristigla da soli ranu Sneži Kušadasi, ljubomorna jer joj Kristijan pomaže (VIDEO)