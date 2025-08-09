Prvo oglašavanje Milice Todorović nakon vesti da je u DRUGOM STANJU! Objavila fotku u prelepoj haljini, a osmeh je odao... (FOTO)

Prva fotografija trudne Milice Todorović - kolege je obasule podrškom!

Popularna pevačica Milica Todorović podelila je na svom Instagram profilu prvu fotografiju otkako je otkrila da je u drugom stanju, a njeni pratioci i kolege iz muzičkog sveta nisu krili oduševljenje.

Na fotografiji, Milica blista u elegantnoj crnoj haljini, sa prepoznatljivim osmehom koji otkriva njenu sreću i ispunjenost. U samo nekoliko sati od objave, slika je prikupila brojne lajkove i stotine komentara podrške.

Među prvima su se oglasile njene koleginice i prijatelji, ostavljajući emotikone srca i poruke podrške. Slavica Ćukteraš, Jelena Broćić, Gazda Paja, ali i muzička zvezda Kaliopi - bile su samo neke od kolega koje su komentarisale njenu fotografiju.

Čestitke i lepe želje stižu sa svih strana, a fanovi poručuju da jedva čekaju da vide Milicu u ulozi majke.

Autor: M. V.