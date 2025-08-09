AKTUELNO

Domaći

Prvo oglašavanje Milice Todorović nakon vesti da je u DRUGOM STANJU! Objavila fotku u prelepoj haljini, a osmeh je odao... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/P. Radosavljević ||

Prva fotografija trudne Milice Todorović - kolege je obasule podrškom!

Popularna pevačica Milica Todorović podelila je na svom Instagram profilu prvu fotografiju otkako je otkrila da je u drugom stanju, a njeni pratioci i kolege iz muzičkog sveta nisu krili oduševljenje.

Foto: Pink.rs/P. Radosavljević

Na fotografiji, Milica blista u elegantnoj crnoj haljini, sa prepoznatljivim osmehom koji otkriva njenu sreću i ispunjenost. U samo nekoliko sati od objave, slika je prikupila brojne lajkove i stotine komentara podrške.

Među prvima su se oglasile njene koleginice i prijatelji, ostavljajući emotikone srca i poruke podrške. Slavica Ćukteraš, Jelena Broćić, Gazda Paja, ali i muzička zvezda Kaliopi - bile su samo neke od kolega koje su komentarisale njenu fotografiju.

Čestitke i lepe želje stižu sa svih strana, a fanovi poručuju da jedva čekaju da vide Milicu u ulozi majke.

Autor: M. V.

#Farma

#Farmeri

#Farmeri Narod pita

#farma uzivo farmeri

#portal pink rs farma 8 farmeri

POVEZANE VESTI

Domaći

EVO KADA ĆE MILICA TODOROVIĆ NAPRAVITI SVADBU: Pevačica nakon vesti da je u drugom stanju donela ovu odluku

Domaći

PRIVEDEN VERENIK MILICE TODOROVIĆ: Raspisana poternica za njim

Domaći

DEČKO MILICE TODOROVIĆ DAO ISKAZ U POLICIJI: Evo gde se Mario nalazi nakon hapšenja

Domaći

PINK.RS SAZNAJE! Pevačica Milica Todorović u drugom stanju!

Domaći

EVO KO JE UHAPŠENI VERENIK MILICE TODOROVIĆ: Biznismen iz Zagreba uhvaćen u elitnom naselju, a ovde je skoro viđen sa pevačicom

Domaći

PEVAČICA KRILA SVE O VEZI SA HRVATOM: Evo kolika je razlika u godinama između Milice Todorović i uhapšenog biznismena (FOTO)