ANA IVANOVIĆ DONELA KONAČNU ODLUKU! Nakon razvoda presekla, za sinove Luku, Leona i Tea tako je najbolje

Ana donela konačnu odluku, tiče se njenih sinova!

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger i dalje svojim rastankom privlače pažnju medija, a nedavno objavljena fotografija nekadašnje teniserke dodatno je pokrenula glasine i sumnje.

Kako su deca Luka, Leon i Teo ostala su sa majkom, tako su mnogi mislili da će se Ana sa naslednicima preseliti u Srbiju, ali čini se da do toga neće doći.

Ana ostaje u Austriji, u kuću i kojoj je nekada živela sa Bastijanom.

Ana je ovih dana objavila niz fotografija sa plaže, a na jednoj od njih se jasno vidi slikovnica na nemačkom jeziku.

Poruka je više nego očigledna, nemački se i dalje govori u kući, gde nekada porodica bila na okupu.

Podsetimo, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger zvanično su se razveli psole devet godina braka, detalji istog još uvek nisu obelodanjeni, a kao razlog navedene su "nepomirljive razlike", iako se već uveliko zna da nemački fudbaler ima novu partnerku Silvu Kapitanovu.

Inače, Nemački "Bild" prenosi da je advokat istakao kako više neće davati izjave za javnost, te da neće biti dodatnih komentara. Takođe je zamolio medije da poštuju privatnost Ane i Bastijana, kao i njihove dece.

Autor: M. V.