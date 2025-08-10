AKTUELNO

Stevan Anđelković posle 20 godina iskreno o počecima: Bio sam jako mlad kad su počele da se dešavaju neke stvari...

Stevan Anđelković više od 20 godina je na našoj javnoj sceni, a publika ga je zavolela zahvaljujući muzičkom takmičenju u kojem je učestvovao.

I dalje taj period u njemu budi najlepše emocije.

- To je baš aktuelna tema u poslednje vreme i najlepše emocije me vezuju za to. To je sigurno najlepši period života, kada si mlad. Pogotovo sam ja bio jako mlad kada su počele da mi se dešavaju neke stvari, različita iskustva. Obiđeš ceo svet kao tinejdž zvezda. Prelepo iskustvo i prelepo druženje - rekao je on za Grand.

Kako i sam kaže ni on ne može da veruje da je prošlo preko 20 godina od momenta kada je prvi put zapevao na velikoj sceni

- Nemam taj osećaj, ali tek kad se osvrneš iza sebe i kad slučajno vidiš neke slike, tek onda skontaš gde si sve bio, šta si sve prošao i tek tad čovek postane svestan da iza sebe ostavlja trag. Kakav-takav, ali ostavlja trag konstantno, svakog dana - kazao je Steva za Grand.

