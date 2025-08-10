MOJE KOLEGE GLUME ZVEZDE! Ljupka Stević raskrinkala estradu: Ovce su za šišanje!

Ljupka Stević nikada nije imala strah da kaže ono što misli. Bez dlake na jeziku pričala je o brojnim temama, a sada je rešila da raskrinka svoje kolege.

Ona je nedavno osula paljbu po njima i istakla da mnogi glume zvezde.

- Mislim da ljudi lažu, previše lažu. Glume zvezde, većina mojih kolega zaista glume zvezde. Ja nemam vremena, puno radim – rekla je pevačica koja je progovorila i o svojim emocijama:

- Bude situacija kada kažem: "Okej, napravila si pravu stvar." Kada je neki emotivni problem u pitanju onda kažem: ,,Okej, pravu stvar si, curo, odradila“, ali vrlo često kažem sebi i: ,,Šta ti je ovo u životu trebalo“ – ispričala je pevačica u emisiji „Bez filtera sa Sarom Miom“.

Pevači u klubovima, svadbama i drugim privatnim veseljima pevači uzimaju dobar bakšiš,a često ga zarade tako što samo što otpevaju jednu pesmu ili refren. Ljupka se gostujući u jednoj emisiji dotakla teme ogromnih cena tezgi nekih pevača koji su na početku karijere i koji, po njenom mišljenju, nastupe treba da naplaćiji daleko manje.

- Moje kolege su toliko digle cene, to su basnoslovne cifre, ja ne znam ko je lud da toliko zapravo plaća. Budimo realni, da neko košta 20, 30, ili 60 hiljada evra, a počeo je da radi pre par godina nema mi veze sa mozgom. Ja sam prva ta koja podržava te gazde svih tih lokala da su te cifre izuzetno visoke i da to mora da se koriguje, da to ne može da ode toliko daleko - otkrila Ljupka.

- Ovce su za šišanje dokle god ima zainteresovanih ovi će ih šišati i menadžeri a i pevači. Ja sam uvek bila realna i uvek sam govorila ono što stvarno mislim. Zamisli ti sada... stavi se recimo u kožu tog nekog izvođača i ti sad doneseš kući za jedno veče novac, za koji ljudi rade recimo deset godina da bi ga uštedeli. A ti ga doneseš za jedno veče - bila je izričita ona.

Autor: pink.rs