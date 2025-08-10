Srpsku starletu hapsili zbog prostitucije, a sada radi na gradilištu! Izvadila sve silikone i život krenula OD NULE (FOTO)

Mimi Oro jedna je od prvih starleta na Balkanu. Proslavila se učešćem u rijalitiju, a njeni odgovori na pitanja o opštoj kulturi i dan-danas se prepričavaju. Mimi se u jednom momentu povukla i izbegava pojavljivanja u javnosti, a sada je pokazala kako provodi vreme.

Ona se prepustila čarima običnog života, pa veoma često na njenim društvenim mrežama možemo videti kako se nalazi na njivi, a sada je pokazala i da se odlično snalazi i u majstorisanju.

- Kopam, zalivam, gradim, koju će ulogu još da mi dodele – napisala je Mimi, koja je na gradilištu bila obučena u markirane stvari dok je zalivala šahtu.

Starleta je u međuvremenu povadila i silikone, pa sad izgleda potpuno prirodno.

Milica Živanović alias Mimi Oro, dovođena je u kontekst sa prostitucijom. Krajem 2014. godine, ona je zajedno sa još nekoliko devojaka uhapšena u Beogradu. Tada je čak nekoliko dana provela u zatvoru jer je odbila da plati novčanu kaznu.

Zbog sumnje da se bavila organizovanjem elitne prostitucije u Crnoj Gori više puta je hapšena Željka Rolović poznatija kao Madam Željka. Kako su prenosili mediji, po jahtama na koje su dolazili njeni klijenti često viđeni gosti bili su i hrvatski sportisti i TV lica. Kada je uhapšena tokom akcije "Lutka" u zatvoru je provela devet dana, a onda je navodno platila 4.000 evra kaucije da se brani sa slobode. Kasnije je krivicu priznala i nagodila se kako ne bi morala više u zatvor. Ona je 2016. godine sklopila nagodbu s tužilaštvom, pa je osuđena na kaznu od 2.500 evra.

