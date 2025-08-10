HIT SNIMAK JOSIPE LISAC OBIŠAO BALKAN! Ovako se pevačica (75) čuva od sunca: Na bini s kišobranom i maramom!

Josipa Lisac zagazila je u osmu deceniju života ali to je ne sprečava da nastupa i uveseljava svoju publiku. Nedavno je imala koncert u Solunu, a snimak s probe za kratko vreme postao je viralan.

Pevačica je na probu kako bi se sačuvala od sunca došla s kišobranom, a preko kišobrana je stavila i maramu kako bi u potpunosti bila sigurna da joj sunca neće naštetiti.

I dok su se neki nasmejali na ovaj potez pevačice, bilo je i onih koji smatraju da je ovo odlična ideja.

Josipa Lisac je nedavno pričala o životu i karijeri.

- Jako volim tišinu i jako se dobro osećam u društvu sa samom sobom - rekla je ona.

Tokom dugogodišnje karijere muziku nije stvarala radi nagrada, već dobre pesme.

- Ništa se nije radilo za nagrade, za priznanja. Jako ih puno imam, ali ona su došla sa vremenom, a radilo se zato što se verovalo u to što se stvara, a priznanja su dobro došla i došla su – iskrena je bila pevačica i dodala da se raduje pozivima na javne događaje, ali posebno onim gde je očekuju i priznanja.

- Nikada nije bilo laskanje, da nešto napravim da bih dobila nagradu, ali uvek je lepo kada me se sete i kada nešto dobijem kao potvrdu za ono što se stvara.

Autor: pink.rs