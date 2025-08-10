DELUJU SKLADNO I LEPO Komšije progovorile o trudnoj Milici Todorović i njenom partneru: Nismo ni slutili da s njim čeka dete!

Pevačica Milica Todorović u blagoslovenom je stanju, a lepa vest obradovala je, ali i iznenadila domaću javnost, budući da se ništa o njenom ljubavnom životu nije znalo. Poznato je da čeka dete sa ekonomistom iz Beograda, ali se o njemu malo šta zna.

Iako poseduje stan u jednom od najluksuznijih beogradskih krajeva, Milica je odlučila da trudničke dane provede daleko od gradske vreve, u mirnom okruženju.

- Milica je otišla iz Beograda sa svojim psom, a društvo joj pravi i partner. Oni proživljavaju najlepše trenutke. Milica je imala ponuda da nastupa tokom leta, ali je sve nastupe otkazala, a često ide i do mora, gde bira mesta koja nisu toliko posećena. Neopisivo je srećna, a veliku podršku ima od majke Jasmine. Obradovala je celu porodicu vešću da će postati mama. Svi su bili srećni. Mama je prva pustila suzu - rekao je izvor.

Milica se druži samo sa najbližim prijateljima i kumovima, a na javnim događajima se ne pojavljuje.

- Viđa se sa prijateljima i kumovima. Bila je jedino kod Kaće Živković na krštenju. To je baš bilo emotivno za nju. Milica voli decu, pa se nije odvajala od Kaćinog sina Stefana - dodao je izvor.

Stanovnici dela grada u kojem živi pevačica istakli su da je već neko vreme nisu videli.

- Ovo mesto je malo i izolovano. Svi se svakodnevno viđamo. Milica je poznata pevačica i bilo bi neobično da je ne viđamo. Međutim, neko vreme već nije tu. Redovno je izvodila psa, ali je nismo danima viđali. Nekada je znalo da prvu jutarnju kaficu popije u kafiću tu dole kod Saleta. Sada ni to. Znači da je definitivno otišla - rekla je jedna starija gospođa koja je dodala:

- Milica je u poslednje vreme bila dodatno raspoložena. Uvek je ona nasmejana. Njen smeh se uvek čuje. Ali, sada je zračila posebnom energijom. Baš se videla neka promena. Bude tu neki momak sa njom da pije kafu. Ali nismo ni slutili da joj je to partner s kojim ima dete. Deluju baš skladno i lepo. Biće Mica dobra majka. Oseti se to.

Autor: pink.rs