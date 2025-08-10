BEST OF PREMIJERA VIKEND SPECIJAL! Ekskluzivne priče, izveštaji i najveće intrige iz života poznatih gledajte na Pinku!

AKTUELNO

Izvor: pink.rs

Ekipa emisije "Premijera" je tokom čitave televizijske sezone bila na svim najvažnijim gradskim, ali i regionalnim dešavanjima, sa kojih su milionima gledalaca Pinka donosili suve ekskluzive.

Sve najpopularnije muzičke, glumačke, televizijske, sportske i rijaliti zvezde su svoje najveće ekskluzive, tajne i priznanja delile sa novinarima emisije "Premijera", a u današnjem "BEST OFF" izdanju "Premijera - Vikend specijal" bićete u prilici da pogledate neke od najinteresantnijih i najekskluzivnijih priča iz života poznatih!

Marija Šerifović, Saša Popović, Lepa Brena, Sloba Radanović, Tanja Savić, Aco Pejović, Saša Popović i Ljiljana Stjepanović samo su neke od javnih ličnosti čije ćete priče biti u prilici da gledate danas.

Naravno, to nije sve - očekuju vas najinteresantnije pikanterije vezane za rijalitije "Elita" i "Farmeri", ali i najpikantniji segmenti iz podkasta "Na liniji života sa Nemanjom Vujičićem".

Ne propustite! Danas od 13:30h na TV Pink!

Autor: pink.rs

#Premijera Vikend Specijal

