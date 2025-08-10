POČELI SMO DA ŽIVIMO ZAJEDNO! Pevač priznao da je gej, pa otkrio da je već dve godine u ljubavi sa Špancem: Preselio se zbog mene

Pevač Marko Bošnjak, koji je ove godine predstavljao Hrvatsku na "Eurosongu" progovorio je o svom emotivnom životu i tom prilikom otkrio da je u vezi sa misterioznim momkom iz Španije.

Naime, Marko je ispričao da već dve godine uživa u ljubavi sa Špancem, i da su počeli zajedno da žive u Zagrebu.

- Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu - rekao je pevač.

- Upoznali smo se u Zagrebu, gde je došao da poseti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu retku smirenost i toplinu koja me privukla - ispričao je za hrvatsko izdanje magazina Story.

Kako ističe, partner mu pomaže da se lično razvija.

- Uz njega učim da budem odgovorniji prema sebi. Osim njega, važni su mi i neki bliski prijatelji te jedan dio porodice. Ne treba ih biti puno – važno mi je da odnosi budu iskreni i mirni - dodao je.

Bošnjak je ispričao i kako su ovog leta proveli zajednički odmor.

- Ove smo se godine odlučili za malo drugačiji ritam – nismo birali klasičan odmor, nego smo proveli vreme na brodu, obilazeći hrvatska ostrva i istražujući nacionalne parkove. Bilo je to jako opušteno, ali i zanimljivo iskustvo koje nam je donelo neke važne uvide o nama samima. Kad provodiš dane u prirodi, izvan svega poznatog, upoznaš drugu stranu osobe, ali i sebe - zaključio je Bošnjak.

Autor: pink.rs