Voditelj ispričao kako se cenkao za platu sa Sašom Popovićem: Jedna osoba ga je stisla ispod stola kada je trebalo da kaže cifru

Voditelj Siniša Medić prisetio se prvog susreta sa pokojnim direktorom "Granda" Sašom Popovićem i njihovog pregovora za platu.

Siniša Medić ne krije da je prilikom prvog susreta sa Sašom Popovićem, koji je životnu bitku izgubio početkom marta ove godine, imao veliku tremu i da se plašio razgovora koji mu je prethodno zakazala koleginica Vesna Milanović. Mediću je najveći problem predstavljao trenutak kada je morao sa direktorom pregovarati o visini naknade za koju bi radio.

- Vesna Milanović je mene dovela u "Grand", kada se otvarala televizija, pozvao sam je i rekao sam da sam načuo da se otvara televizija. Ona mi je zakazala sastanak sa Sašom Popovićem. Sedela je pored mene na sastanku i kada sam trebao da kažem cifru za koju ću da radim, Vesna me je stisla ispod stola. Znala je da moram da se cenkam sa Sašom. Trebao sam da kažem veću, da bi smanjio - ispričao je Siniša za "Grand".

Sašin odlazak ostavio je prazninu u životima mnogih, a Ana Sević, voditeljka "Zvezda Granda", nakon Popovićeve smrti, otkrila je da nijedan projekat više nije isti.

