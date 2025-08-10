Isplivala prva zajednička fotka! Tika Špic u vezi sa 19 godina mlađom italijanskom glumicom

Glumac Predrag Smiljković proslavio se ulogom Tihomira Stojkovića, Tike Špica, koji je nakon velike popularnosti u "Porodičnom blagu" i "Beloj lađi" doneo odluku da se malo povuče iz javnosti.

Ipak, Predrag je sada otkrio da ima velike planove, a dok je govorio o glumačkim projektima, otkrio je i da je u vezi sa mladom glumicom iz Italije.

- Ova osoba koja je trenutno pored mene, ako uđe u kadar, Jelena Gandosi… inače, sada smo u emotivnoj vezi. Moguće je da će biti i neki projekat od međunarodnog značaja – da bude neka koprodukcija sa Italijom. Tako da, videćemo… Ne bih mnogo unapred, ali ako se to desi, to može da bude big stori, odnosno nešto veliko - rekao je Smiljković, vidno uzbuđen zbog potencijalne saradnje.

Oni su na društvenim mrežama podelili i prvu zajedničku fotografiju sa putovanja. Jelena ima 36 godina, dok Smiljković ima 55, ali im velika razlika u godinama očigledno ne smeta.

Autor: pink.rs