Mariju Mikić snimao bivši muž i sve objavio! Pogledajte šta se dešava u Crnoj Gori, ljudi na mrežama šeruju i OGOVARAJU (FOTO)

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Marija Mikić nedavno se razvela od supruga Jovana Pantića, sa kojim je dobila dvoje dece.

Oni su rešili da ostanu u dobrim odnosima zbog sina i ćerke, a sada su zajedno otišli i na odmor, pa su time pokazali da im je jedino važno da zajedno čine njihove mališane srećnima.

Foto: Instagram.com

Marija već neko vreme boravi sa mališanima u Crnoj Gori, te im se pridružio i Jovan, koji se oglasio na Instagramu. Naime, on je prvo snimio bivšu ženu sa njihovom ćerkom Đurođom dok se voze brodom, a zatim i uslikao sina, kao i naslednika iz prvog braka.

Foto: Instagram.com

Autor: pink.rs

