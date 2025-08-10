Mariju Mikić snimao bivši muž i sve objavio! Pogledajte šta se dešava u Crnoj Gori, ljudi na mrežama šeruju i OGOVARAJU (FOTO)

Pevačica Marija Mikić nedavno se razvela od supruga Jovana Pantića, sa kojim je dobila dvoje dece.

Oni su rešili da ostanu u dobrim odnosima zbog sina i ćerke, a sada su zajedno otišli i na odmor, pa su time pokazali da im je jedino važno da zajedno čine njihove mališane srećnima.

Marija već neko vreme boravi sa mališanima u Crnoj Gori, te im se pridružio i Jovan, koji se oglasio na Instagramu. Naime, on je prvo snimio bivšu ženu sa njihovom ćerkom Đurođom dok se voze brodom, a zatim i uslikao sina, kao i naslednika iz prvog braka.

