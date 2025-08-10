Ovo je malo ko zna o našoj pevačici: Pre karijere radila nešto sasvim drugo, otkriveni detalji

Jana Todorović, pre nego što se ostvarila kao pevačica, radila je kao nastavnica muzičkog u osnovnoj školi. Pevačica je rođena u selu Babin Most, nadomak Prištine, a pevanjem je počela da se bavi već sa 14 godina.

Nakon što je Jana Todorović 1992. godine objavila prvi album, koji nije bio popularan i slušan, odlučila je da prihvati posao profesorke muzičkog u jednoj osnovnoj školu na Kosovu i Metohiji.

- Rodila sam se na Kosovu. Ponosna sam na svoje Kosovo, na svoje selo i na mesto gde sam odrasla. Otišla sam 1997. godine. Tamo je život bio mnogo lep, nisam imala problema. Rano sam počela da se bavim ovim poslom, a lepo smo se slagali i sa Albancima, ponela sam divne uspomene. Vrlo često odem dole, 2 puta godišnje. Tamo mi žive i stric i tetka, odem, obiđem svoju familiju. Svaki put plačem, emocije su tu, i kad pričam o Kosovu, a ne kad sam dole. Kad uđem u svoje selo to su suze radosnice. Nažalost moji roditelji nisu živi, pa mi bude još tužnije kad sam u mom selu - ispričala je Todorovićeva svojevremeno.

Međutim, krajem devedesetih Jana je izdala drugi album, koji je bio bolje ispraćen od prvog, i tada odlučuje da odustane od karijere u prosveti i nastavi put estrade.

Inače, Jana je ostala i bez sestrića za kojeg je bila izuzetno vezana.

- Dve najtužnije i najbolnije godine bez tebe. Najveća i prva moja radosti... Nikad više tvoja tetko neće biti ista, kako si me ti zvao, srce moje najbolje i najmilije. Zauvek u mom srcu, zauvek srce moje... - napisala je Jana objavivši i emotivnu fotografiju sestrića Baneta

Autor: N.B.