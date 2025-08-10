OD 20H NA NARODNOJ TV! U emisiju NAROD PITA stižu Runja i Boža Džons: Vreme je da se suoče nakon mnogih prozivki

Ljuti rivali oči u oči večeras na Narodnoj TV!

Učesnici rijalitija "Farmeri" danima unazad intrigiraju domaću javnost i nakon spektakularne završnice rijalitija, a ove večeri će se u vrućim stolicama u emisiji "Narod pita" naći Milan Runjo i Boža Džons.

Svi očekuju da čuju novitete iz života popularnih farmera, a njhov privatan život nakon rijalitija svima je veoma zanimljiv.

Ne propustite emisiju o kojoj će sutra svi pričati, a večeras, kao i obično i gledaoci imaju priliku da pitaju bivše farmeri sve što ih zanima!

Autor: N.B.