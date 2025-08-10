Pust grob Jelene Marjanović! Na njemu neko ostavio samo jednu crvenu ružu (FOTO+VIDEO)

O njenoj misterioznoj smrti se i danas priča!

Pevačica Jelena Marijaković je svirepo ubijena pre devet godina. Jelena je tog dana otišla na nasip u naselju Crvenka gde je redovno trčala i provodila vreme sa svojim suprugom Zoranom i njihovom, tada petogodišnjom ćerkom Janom. Dok je Jelena tračala, Zoran se igrao sa njihovom ćerkom ali u jednom momentu se zabrinuo jer kako je govorio tada, nije mogao da vidi pevačicu te je počeo da je traži. Tada je Zoran prijavio nestanak, a Jelenu su mrtvu pronašli sutradan u kanalu pored nasipa.

Istragom je utvrđeno da je pevačica svirepo ubijena, a za zločn je optužen njen suprug Zoran. On je prvobitno osuđen na 40 godina zatvora, ali je Apelacioni sud ukinuo tu presudu i slučaj je vraćen na ponovno suđenje.

Jelenina smrt i danas je misterija, a ekipa portala Pink.rs obišla je grob pevačice i tamo zatekla tužan prizor.

Naime, po izgledu groba, deluje da ga dugo niko nije obišao, ali jedan detalj nam je zapao za oko.

U vazni za cveće stoje dve crvene ruže, a jedna ruža je odvojena i položena na grob pevačice, tik uz spomenik.

Na godišnjicu Jelenine smrti, tada su njen grob obišle dve žene, jedan u jutarnjim satima, a druga u poslepodnevnim, za jednu zaposleni na groblju kažu da je Jelenina tetka sa majčine strane, za koju se priča da vodi računa o Jeleninoj ćerki Jani od kako je Zoran prvi put osuđen za ubistvo pevačice.

Kako izgleda grob Jelene Marjanović pogledajte u nastavku.

Svekar Vladimir i svekrva Zorica Marjanović sahranjeni su na istom groblju na kojem je i Jelena, a njihov grob godinama niko nije obišao, obrasao je u travu, a porodica Marjanović nije stavila ni spomenik.

Dok sa druge strane, grob Jeleninih, roditelja. Dušana i Zorice Krsmanović, kao i Jelenin redovono obilazi njihova porodica.

Autor: N.B.