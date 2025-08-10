AKTUELNO

Bol ne prolazi: Jovana Jeremić okačila sliku iz detinjstva sa pokojnim ocem, svi ostali u čudu zbog jedne stvari (FOTO)

Jovana Jeremić izgubila je oca pre više od 40 dana.

Naime, kao što je i više puta govorila, Jovani je otac bio najvažnija figura u životu zbog kojeg je uspela u svemu što je htela, jer joj je on bio najveća podrška.

Foto: Instagram.com

Od njegove smrti, Jovana se svakodnevno bori sa bolom koji oceća, ali ne dozvoljava da se tuga vidi na njenom licu jer kako je sama rekla, njen otac to ne bi voleo.

Foto: Pink.rs

Voditeljka jutranjeg programa Televizije Pink danas je na svoj Instagram profil okačila sliku iz detinjstva sa svojim ocem.

- Tata, volim te - TATA ALFA, MUŽ-dupli alfa (domaćin) - napisala je Jovana na slici na kojoj ona jaše magarca dok je otac pored nje.

Ono što je svima zapalo za oko je ogromna sličnost Jovane iz detinjstva i njene ćerke Lee, koja je bukvalno ista majka iz tog perioda.

