ODBROJAVA SITNO DO POROĐAJA: Prija blista u devetom mesecu, objavila sliku u cvetnoj haljini sa stomakom do zuba, OSMEH NE SKIDA SA LICA (FOTO)

Pevačica Aleksandra Prijović sitno broji do porođaja. Naime, kao što je i poznatno Aleksandra je u braku sa Filipom Živojinovićem sa kojim ima sina Aleksandra.

Nakon spektakularne turneje "Od istoka do zapada" u kojoj je obišla celu bivšu Jugoslaviju i šire, a turneju završila koncertom u Beogradu, Aleksandra se povukla iz medija a nedugo nakon toga objavila da je u blagoslovenom stanju.

Mediji su potom saznali da pevačica i njen suprug čekaju devojčicu, a polemiše se da će naslednica pevačice nositi njeno ime što bračni par nije potvrdnio.

Prija je danas objavila sliku sa trudničkim stomakom, a ako su proračuni tačni ona je ušla u deveti mesec, te broji sitno do porođaja.

Pevačica je u opisu slike stavili peščani sat i srce, te nema sumnje da jedva čeka da se porodi i da upozna svoju naslednicu.

Autor: N.B.