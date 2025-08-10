Prvo ju prevario sa ženom, pa sa muškarcem! Pevačica progovorila o bivšem dečku: Slagao je i mene i naciju

AKTUELNO

Pevačica Sara Reljić otkrila je da ju je bivši partner, čije ime nije želela da kaže, prevario najpre sa devojkom, a zatim i sa muškarcem.

Sara je istakla da je za preljubu partnera, koji je javna ličnost, saznala sasvim slučajno.

- Jedan moj bivši partner je slagao i mene i naciju. Slučajno sam saznala da me je prevario sa jednom devojkom, a onda sam slučajno saznala da me je ponovo prevario - rekla je Sara Reljić nakon čega ju je Luna Đogani upitala da li je prevario sa još jednom devojkom.

- Kamo sreće da je sa devojkom, tako da mi je to još teže palo. Prevario me je sa muškarcem. On je javna ličnost - šokirala je pevačica.

Foto: TV Pink Printscreen

Reljićeva se od ovog emotivnog udarca oporavila i sada je kaže odlično.

- Sjajno sam, a poslovno nikad bolje, hvala dragom Bogu. Izbacujem album. Postoji osoba koja mi je ukrala srce, ali isto tako, zavede me i nestade. Nismo se slagali, ali moje srce i dalje pripada njemu i nije me stid da kažem to. Ali, eto, generalno emotivno nedostupna u smislu da nisam ni za kakve ponude, ni za kakvu ljubav trenutno, iako moje srce pripada njemu, mi nismo zajedno - objasnila je pevačica.

Foto: Instagram.com

Muvao je Sloba Radanović

- Zašto bih kompromitovala nečiji brak. Ja svakako nisam dala povoda ni za čim. Njegova bivša žena je vodila njemu Fejsbuk profil i onda sam ja nju pitala: "Zašto ništa nisi rekla za mene?", i ona kao: "Ma dobro rekla sam mu da se malo zeza". Bilo je davno bili smo mladi, a onda sam mogla da budem u poziciji kao Luna Đogani ali nisam. Bože me sačuvaj oženjen čovek mi piše. Sloba Radanović mi je pisao pre sedam godina - rekla je Sara Reljić.

Autor: N.B.

