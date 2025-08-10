Nisam znala šta je sve smrskano i izvaljeno iz moje glave: Naša glumica se prisetila nesreće koju je imala, otkrila kako je izgledala nakon iste (FOTO)

Glumica Bojana Bambić, ćerka glumice Radmile Živković, podsetila se na bolan period svog života kada je jedva ostala živa nakon stravičnog udesa koji je preživela.

Pre tačno 10 godina desila se nesreća nakon koje je Bojana zadobila teške povrede, a put oporavka bio je dugačak i naporan. Danas se toga seća kao opomenu na bezbednost u saobraćaju.

"10. Avgust 2015. ponedeljak. Konačno sam, posle 5 godina skupila hrabrosti i snage da vam pokažem kako sam izgledala tog dana posle udesa, sa smrskanim kostima u glavi i nesvesna toga šta me čeka.Tada još nisam znala šta je sve smrskano i izvaljeno iz moje glave. Konačno sam skupila snage da ostavim ovih teških 5 godina i puno operacija iza sebe. Poenta ovog posta je da vam moja slika bude u glavi svaki dan kad izađete na ulicu...i pazite kako drugi voze! SREĆAN MI 5. ROĐENDAN!", piše u objavi

O ovom nemilom događaju pričala je svojevremeno i Radmila Živković, koja nas je napustila u septembru prošle godine.

"Sve se desilo iznenada. Moja ćerka Bojana i ja bile smo u taksiju kada je na nas kolima naleteo taj čovek. On je u krivini prešao na našu stranu preko pune linije i pri velikoj brzini zakucao se u naše vozilo. Mi smo išli 28 kilometara na sat, taksista je vozio u drugoj brzini, a taj čovek koji nas je udario nije poštovao saobraćajne propise i kretao se prebrzo. Pritom je sve vreme razgovarao telefonom, to sam videla jer sam sedela napred. Pojas i vazdušni jastuci spasli su mi život, ali i slomili rebra. Potpuno smo razvaljene – potreseno je ispričala Radmila nekoliko dana nakon nemilog događaja.

Autor: N.B.