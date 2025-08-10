Veljko objavio sliku najmlađeg sina: Isaija je šmeker od malih nogu, njegova kosa će vas oduševiti (FOTO)

Najmlađi sin Veljka i Bogdane Ražnatović, Isaija, proslavio je u maju ove godine svoj prvi rođendan.

Veljko i Bogdana imaju trojicu sinova - Željka, Krstana i Isaiju, čiju je danas neodoljivu sliku tata ponosno objavio na svom storiju na Instagramu.

Naime, mali Isaija trenutno ima skroz plavu kosu sa lonkicama, a mnogi su se složili da ima jako modernu frizuru i da od malih nogu već diktira modu i da će biti pravi šmeker kad poraste.

"Isaija" - napisao je Veljko, dok je mališan u ruci držao smoki.

Veljko Ražnatović je nedavno podelio snimak u kom je sveštenik govorio o razvodu i istakao da je "razvod najteži udarac za decu", a bokser se složio sa tim.

Naime, Veljko je najpre podelio snimak sveštenika koji je govorio o razvodu, a kako kaže nakon ove objave neprestano je počeo da mu zvoni telefon.

- Razvod danas jedan od najvećih udaraca koje je moguće da učinite detetu, to je uništenje njegove cele teologije. Ako muž predstavlja Hrista, a žena predstavlja crkvu, i hrišćansko dete vidi svog oca ili majku kako odlaze jedno od drugog, šta će oni misliti o božijem poverenju. Reći će: " Čuo sam da me bog voli, ali moj otac predstavlja boga u kući, a on je ostavio moju majku. Da li će i bog ostaviti mene, mislim da je odgovor da." Uništavanjem braka uništavate najopipljiviji izraz božije ljubavi u životu i kako oni onda da funkcionišu, stoji u video snimku, a Veljku Ražnatoviću se očigledno dopalo šta je govorio te je to i podelio.

Ubrzo je, kako kaže, počeo da dobija brojne pozive jer su mnogi pogrešno shvatili njegovu objavu.

- Sto ljudi me je zvalo da me pita da li se razvodim. Bože me sačuvaj gospode, oprosti im ne znaju šta pričaju. Odakle vam to pada na pamet, ja podelio objavu da je razvod najgora stvar koja može da se uradi deci, a ne da se ja razvodim. Ja se nikada neću razvesti, rekao je Veljko Ražnatović.

Autor: N.B.