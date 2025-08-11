Na koga si tako lepa: Lena Marinković oduševljava izgledom, jednom slikom zapalila mreže (FOTO)

Ćerka pevačice Goce Tržan, Lena Marinković otišla je na more u Crnu Goru, a sada se uslikala kako leži i pozira.

Naime, Lena je na sebi prvo imala providni ogrtač, ispod kojeg se nazirao crni bikini, a zatim je promenila kombinaciju.

Crnu košulju je vezala oko struka, a sve je upotpunila kratkom mini suknjom i sandalama na platformu, dok se bikini i dalje nazirao ispod košulje. Lenu su zatrpali komentarima i lajkovima na mrežama, a jedna komentar glasio je: "Na koga si tako lepa".

Inače, nedavno se Goca Tržan prisetila Leninog odrastanja i toga kako ju je svuda vodila sa sobom i hranila u bekstejž.

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana:

- Ja se sećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda suđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama - rekla je ona.



Autor: N.B.