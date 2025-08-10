Marija Šerifović rastužila fanove! Oglasila se sa odmora i donela odluku (FOTO)

Marija Šerifović oglasila se danas na svom profilu na Instagramu i rastužila mnoge fanove.

Naime, Marija Šerifović se trenutno nalazi na odmoru, odakle se sa egzotičnom slikom oglasila saopštenjem u vezi njenih koncerata za ovu godinu.

"Da ne bude zabune! Da, ja jesam na odmoru do daljnjeg. Zbog toga je i limitiran broj koncerata u ovoj godini" - rekla je Marija, pa napisala datume naredna 4 koncerta i dodala:

"I to bi vam bilo to za ovu godinu" - završila je Marija, a mnogi su se zbog ovog rastužili, obzirom da su očekivali da će pevačicu moći da slučaju dosta više.

Marija Šerifović, dobila je sina pomoću surogat majke. Dečak Mario rođen je na klinici u Los Anđelesu 2. decembra 2023. godine. Marija je jednom prilikom progovorila o ocu svog deteta, kao i o surogat majčinstvu.

Marija ne krije koliko ju je majčinstvo promenilo.

- Posle 430 dana, turneju "Dolazi ljubav" namerno završavam baš u Americi. Moja Ljubav je rođena tu i od tada je svaki moj dah posvećen samo njemu. Čikago, da samo znate šta vas čeka - napisala je Marija tad na svom Instagram profilu, podsećajući još jednom da je turneju posvetila svom sinu Mariju.

Posle 10 godina napustila "Zvezde Granda"

Podsetimo, Marija Šerifović nedavno je donela odluku da ne bude više član žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

- Lutke moje, sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije "Zvezde Granda", osećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere. Sve ove godine su bile mnogo više od posla. Bilo je to jedno veliko, nezaboravno iskustvo - puno smeha, suza, rasprava, nadanja i neverovatnih mladih ljudi koji su me inspirisali i podsetili zašto muzika ima moć da menja živote. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umetnik i kao čovek. Imala sam tu sreću da učim ovaj nas posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao - napisala je Marija i dodala:

- Hvala ti na šansi da budem deo ovog neba. Bila je čast, direktore! Hvala svima vama koji ste mi poklonili poverenje, koji ste me slušali i ponekad trpeli, hvala što ste verovali da moje reči imaju smisla. Hvala kandidatima koji su u moj život doneli toliko lepih trenutaka i podsetili me šta znači boriti se za svoj san. Novom direktoru, kao i celokupnoj ekipi koja stvara ovaj šou, želim puno sreće i još mnogo uspešnih sezona! Ipak, posle svega, puno mi je srce kad znam da smo se rastali uz iskrene zagrljaje, kao prijatelji i kolege koje su mnogima pomogli da ostvare svoje snove. A vi što ostajete za tim stolom znam da ću vam nedostajati! Čak ćete i vi meni. Iskreno čestitam Nikoli Stanišiću, nadam se da će pametno iskoristiti ovu veliku odskočnu dasku koju je dobio! Naravno i Ceci, koja ga je ovih godinu dana vodila na pravi način.

Autor: N.B.