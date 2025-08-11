RAZVOD DECENIJE: Švajnštajger otišao sa koferom – Ana ostala u luksuznoj vili sa decom!

Sada je sve potvrđeno – jedan od najpoznatijih sportskih parova više nije zajedno.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger zvanično su se razveli posle devet godina braka

Kako prenose domaći mediji, bivši teniska šampionka i proslavljeni nemački fudbaler potpisali su papire i pred sudom okončali brak, u kojem su dobili troje dece. Najmlađi sin rođen je pre samo dve godine, a javnost nikada nije saznala njegovo ime.

Prema dostupnim informacijama, starateljstvo nad decom je podeljeno, dok je Ana zadržala luksuznu vilu u kojoj sada boravi sa sinovima.

Radi se o velelepnoj nekretnini koju je Ivanovićeva kupila još 2008. godine za 4.5 miliona evra. Vila od čak 950 kvadrata smeštena je na imanju od 6.000 kvadratnih metara, a sagrađena je 1998. godine.

U prizemlju se nalazi prostrana dnevna soba, velika kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba, garderober i kupatilo, dok sprat sadrži čak četiri spavaće sobe sa terasama, tri kupatila, kao i apartman za poslugu sa zasebnim ulazom, kuhinjom i kupatilom. U dvorištu se nalaze bazen i teniski tereni, koji oduzimaju dah.

Ovo je, bez sumnje, jedan od najzvučnijih razvoda na domaćoj javnoj sceni u poslednjih nekoliko godina, a detalji brakorazvodnog sporazuma tek bi mogli da izađu u javnost.

Autor: Dalibor Stankov