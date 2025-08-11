AKTUELNO

ODMORU JE DOŠAO KRAJ, VREME JE ZA MEDIJSKU OFANZIVU! Željko Mitrović otkrio da se vraća poslovnim obavezama - U fokusu digitalna ekspanzija i NOVI SADRŽAJI (VIDEO)

Foto: Pink.rs

Vreme je za nove izazove!

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, koji boravi sa porodicom na zasluženom odmoru, otkrio je svojim pratiocima na Instagramu da polako pakuje kofere za Beograd i vraća se brojnim poslovnim projektima.

Osim toga, on je nasmejao sve i naglasio da svoju virtuelnu zamenicu Milunku Savić ne sme predugo da ostavlja bez nadzora.

- Jutros rano, završen je konačno DJ festival u Kanu, i DJ Žex više nema obaveza među morskim nemanima i čudovištima, o čemu sam već pisao. Sad mogu da se polako pakujem i krećem za Bg! Milunka se nešto uskopistila, pa rekoh da ne pravim sranja na samom početku sezone, a i pametniji popušta - rekao je Mitrović na svom Instagram profilu.

Mitrović je poznat po tome što, i pored glamura koji ga prati, posao nikada ne ostavlja po strani, pa ni ovog puta nije bilo drugačije.

Tokom leta Mitrović je nastavljao da privlači pažnju javnosti svojim zanimljivim i duhovitim objavama na društvenim mrežama, ali ono što je svakako privuklo najviše interesovanja je njegov novi projekat PinkAI koji je nedavno predstavio.

Reč je o posebnom modelu veštačke inteligencije koja već u ranim fazama daje fenomenalne rezultate i kome će Mitrović sigurno pridati najviše pažnje.

U vremenu kada se svet brzo menja, Željko Mitrović svojim radom i inovativnim duhom iz dana u dan pokazuje važnost prepoznavanja novih tehnologija i njihovog uključivanja u postojeće sisteme, kako medijske, tako i sve druge.

Osim toga, u septembru nas očekuje nikada spektakularnija programska šema na televiziji Pink, tako da će Mitrović, po povratku sa odmora, zasigurno imati pune ruke posla.

Autor: Iva Besarabić

