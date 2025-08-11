Umrla Gabi Novak: Čuvena pevačica preminula u 89. godini

Legendarna hrvatska pevačica Gabi Novak preminula je u 89 godini, prenoste hrvatski mediji.

Gabi Novak se dugo nije pojavljivala u medijima. Poznato je da je doživela povredu kičme nakon koje je usledio oporavak u jednom zagrebačkom domu za rehabilitaciju. Gabi je još uvijek tamo, a za Story je nedavno otkrila kakvog je zdravlja.

- Bolesna sam, imam neku prehladu pa ležim malo, ali lečim se, ide ka boljem, po planu. Još uvek je problem ta kičma, a tu sam jer ne želim opterećivati svoju porodicu, lepo sam se sklonila u jedan centar u kojem mi je lepo i u kojem brinu drugi za mene, a ne moja porodica. Moj Matija radi i putuje, snajka isto radi, unuka Lu studira i tako dalje. Šta ću, ja nemam nekakve velike novce da idem na neko posebno lečilište. Dobro sam, hodam, biću tu još neko vreme i uskoro idem kući tako da budite bez brige - ispričala je Gabi Novak skoro.



Autor: N.B.