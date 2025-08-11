Bol za sinom je odvela u smrt: Gabi Novak pre dva meseca izgubila naslednika, a evo kako je pričala o njemu

Legendarna hrvatska pevačica Gabi Novak je umrla u 89. godini, piše Jutarnji.hr.

Inače, sin legendarnog Arsena Dedića i Gabi Novak, Matija Dedić umro je iznenada u Zagrebu u 53. godini života početkom juna, a u jednom intervju Gabi je govorila o njemu.

- Moj sin Matija takođe mnogo radi, i više nego što bi trebao. Već se bojim za njegovo zdravlje, mora sve ovo da izdrži, ali moja snaha je divna i ona je ta koja drži sve konce u svojim rukama - istakla je tada muzička diva.

Gabi Novak se pre smrti potpuno povukla iz javnog života.

Gabi Novak je prošle godine doživela povredu kičme zbog čega je bila hospitalozovana u jednom zagrebačkom domu za rehabilitaciju.

- Bolesna sam, imam neku prehladu pa ležim malo, ali lečim se, ide ka boljem, po planu. Još uvek je problem ta kičma, a tu sam jer ne želim da opterećujem svoju porodicu, lepo sam se sklonila u jedan centar u kojem mi je lepo i u kojem brinu drugi za mene, a ne moja porodica. Moj Matija radi i putuje, snajka isto radi, unuka Lu studira i tako dalje. Šta ću, ja nemam nekakve velike novca da idem u neku posebnu banju. Dobro sam, hodam, biću tu još neko vreme i uskoro idem kući tako da budite bez brige - ispričala je tada Gabi Novak.



Autor: N.B.