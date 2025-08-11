Poslednje oglašavanje Gabi Novak: Otišla u dom jer nije htela da bude porodici na teretu

Legendarna hrvatska pevačica Gabi Novak preminula je u 89. godini, a poslednje dane provela je u domu za rehabilitaciju.

Gabi Novak se dugo nije pojavljivala u medijima. Poznato je da je doživela povredu kičme nakon koje je usledio oporavak u jednom zagrebačkom domu za rehabilitaciju.

- Bolesna sam, imam neku prehladu pa ležim malo, ali lečim se, ide ka boljem, po planu. Još uvek je problem ta kičma, a tu sam jer ne želim da opterećujem svoju porodicu, lepo sam se sklonila u jedan centar u kom mi je lepo i u kom brinu drugi za mene, a ne moja porodica. Moj Matija radi i putuje, snajka isto radi, unuka Lu studira i tako dalje. Šta ću, ja nemam nekakve velike novce da idem na neko posebno lečilište. Dobro sam, hodam, biću tu još neko vreme i uskoro idem kući tako da budite bez brige - ispričala je Gabi Novak za hrvatski Story pre smrti svog sina Matije Dedića, koji je preminuo u junu ove godine.

- Svi mi dolaze, svi moji prijatelji, dobri muzičari, kolege zovu i tako dalje, nije me niko zaboravio, niti publika niti moji bližnji - rekla je tada Gabi i na kraju razgovora uputila jednu važnu poruku.

- Zdravlje je najvažnije u životu što možete imati, Bog neka vam da zdravlja. Čuvajmo se svi i borimo za zdravlje, a ne za druge gluposti - zaključila je doajenka jugoslovenske muzike.

Gabi Novak je rođena 1933. godine u Berlinu, a početkom Drugog svetskog rata s porodicom se preselila na Hvar. U Zagrebu je završila grafički smer u Školi primenjene umetnosti.

Radila je u Vjesniku, a zatim u Zagreb filmu kao crtačica i scenograf. Pozajmljivala je glas crtanim likovima.

Njene vokalne sposobnosti primetio je Bojan Adamič i pozvao je da gostuje na koncertima Big Benda u Ljubljani, pa je tako vrlo brzo nastupila na Zagrebfestu s pesmom „Ljubav ili šala”.

Na Bledskom džez festivalu 1958, pevala je u duetu s Louisom Armstrongom.

Gabi se udala za Stipicu Kalogjeru, ali su se razveli nakon nekoliko godina. Svoj drugi brak sklopila je s Arsenom Dedićem 1970, a tri godine posle rodila je sina Matiju Dedića, koji je ove godine iznenada preminuo.



