Našao novu devojku: Zvezdan preboleo Tinu Ivanović, objavio sliku sa mora i pokazao izabranicu (FOTO)

Tinu Ivanović je, po svemu sudeći, preboleo bivši muž Zvezdan Anđić.On je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa novom izabranicom. Doduše, njeno lice nije pokazao, ali telo jeste. Njih dvoje uživaju u Crnoj Gori na odmoru u morskim čarolijama.

Ako je suditi po fotografiji, ali i komentarima ispod fotografije koju je lično Zvezdan podelio na društvenim mrežama, njih dvoje su odabrali zabačenu plažu, gde nema ležaljki i suncobrana, već odmarajaju na peškirima uz čist hedonizam:

- I ovog leta sam na moru - kratko je napisao on u opisu fotografije.

Otkako su prošle godine rešili da stave tačku na svoj brak posle 25 godina zajedničkog života, Tina i Zvezdan su nastavili svako na svoju stranu. Rastanak je bio turbulentan, ali kako su i sami govorili posle svega su ostali u korektnim odnosima. Ljubavni život pevačica i dalje čuva samo za sebe, dok njen doskorašnji partner dozirano pokazuje intimu prijateljima na internetu.

Njih dvoje su poslednji put zajedno gostovali na Kurir televiziji godinu dana pre razvoda.Tada je Zvezdan priznao da je pre braka sa pevacicom bio i sa njenom koleginicom.

Iz poštovanja prema nekadašnjoj romansi, biznismen nije želeo da otkrije o kojoj pevacici se radi, dok je Tina kiptela jer zna tacno o kome je rec.

- Uh bilo je, ne smem da kažem. Bilo je dve, tri. Oooo, poginuću, ne smem da kažem. Imao sam ja simpatija, sviđale su mi se mnogo pevačica.Ali ne smem da kažem ko je, to su sad udate žene i imaju decu - rekao je kroz osmeh Zvezdan, a nadovezala se Tina:

- Spremite mi motku! Za jednu koleginicu znam - rekla je ona.

Ovim povodom komntaktirali smo Zvezdana koji nam je kroz osmeh poručio da je sam i da mu je to komšinica.



Autor: N.B.